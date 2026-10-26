Instituto empata con Riestra con el sueño de asegurarse un lugar en la Sudamericana: seguilo en vivo

Instituto recibe este lunes a Deportivo Riestra con la ilusión de dar un paso histórico: clasificarse por primera vez a una competencia internacional.

El encuentro se disputa desde las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón, por la fecha 14 del Torneo Clausura, con transmisión de Cadena 3.

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El equipo dirigido por Diego Flores llega como líder de su zona, ya clasificado a los octavos de final y en un gran momento futbolístico. Después de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, la "Gloria" buscará prolongar su buena racha y acercarse a un nuevo objetivo.

Las cuentas son claras: si Instituto consigue los tres puntos sellará su clasificación a la Copa Sudamericana gracias a la derrota de Estudiantes. Con una victoria, Instituto alcanzará los 53 puntos en la tabla anual y se volverá inalcanzable para Estudiantes si el equipo platense empata o pierde.

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que necesita sumar para mejorar su situación en la tabla anual y alejarse de la lucha por la permanencia.

Instituto tuvo la primera chance antes del minuto de partido cuando Alex Luna habilitó a Matías Tissera que la picó ante la salida del arquero, pero la pelota se fue desviada.

A los 39 minutos, Instituto llegó con su formula preferida, los laterales y tras un gran centro de Diego Sosa, Hernán De la Fuente no logró definir de buena manera y la pelota se fue al tiro de esquina.

Partido en desarrollo

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