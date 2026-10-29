Ronaldo Martínez se quiere quedar en Vélez

Ronaldo Martínez dejó en claro dónde quiere continuar su carrera. El delantero paraguayo, que llegó a Vélez a préstamo desde Talleres, manifestó su deseo de permanecer en el Fortín y respaldó la posibilidad de que el club compre su pase.

“Sí, obvio que sí. ¿A quién no?”, respondió el atacante cuando le preguntaron si le gustaría que Vélez ejecutara la opción de compra. Además, destacó cómo fue su adaptación al equipo: “Me hicieron sentir parte desde el primer día. Sentí como si ya estuviera hace rato con ellos”.

Las declaraciones se dan mientras la dirigencia de Vélez trabaja para concretar la operación. El club analiza cómo afrontar económicamente la opción, fijada en 2.325.000 dólares por el 75% de los derechos económicos del futbolista.

Martínez atraviesa un gran presente futbolístico y está cerca de cumplir uno de los objetivos establecidos en el acuerdo de préstamo. El delantero lleva nueve goles y necesita convertir uno más para activar la obligación de compra.

De todos modos, el contrato también contempla una opción de compra que Vélez puede ejecutar independientemente de que el paraguayo alcance esa cifra.

El presidente Andrés Fassi ya está en Buenos Aires para reunirse con los dirigentes velezano y así avanzar en la negociación.