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Rechazaron el reclamo de Flamengo por Rojo y Estudiantes jugará la final de la Libertadores

El defensor quedó habilitado para jugar la semifinal y el Pincha fue confirmado como finalista de la Copa Libertadores 2026, tras el rechazo del reclamo brasileño.

28/10/2026 | 16:43Redacción Cadena 3

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Flamengo no apelará y Rojo jugará la final

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La CONMEBOL rechazó, este martes, la protesta presentada por Flamengo por la supuesta inclusión indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores 2026 y confirmó la clasificación de Estudiantes de La Plata a la final.

La resolución del organismo rector del fútbol sudamericano desestimó el pedido de medidas cautelares del club brasileño, que todavía cuenta con un plazo de siete días para apelar la decisión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Estudiantes comunicó el resultado a través de sus canales oficiales, luego de ser notificado por la Comisión Disciplinaria del organismo sudamericano. En su publicación, el club platense informó que la protesta había sido rechazada en su totalidad.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares”, expresó el Pincha.

Tras conocerse el fallo, el club celebró la decisión diciendo: “¡Nos vemos el 28, familia!”.

Por qué Flamengo reclamó por la inclusión de Marcos Rojo

La controversia comenzó después de que Estudiantes incorporara a Rojo, proveniente de Racing, con el objetivo de que pudiera disputar las semifinales de la Libertadores.

La inscripción del defensor generó primero un conflicto administrativo con la AFA y luego una disputa ante la CONMEBOL.

Ante las dificultades para habilitarlo, el club recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que falló a favor de Estudiantes y permitió que el futbolista disputara el partido de vuelta. En la ida, el equipo platense había utilizado a Ramiro Funes Mori.

Después de la eliminación, Flamengo presentó una protesta para cuestionar la participación del defensor argentino en la serie.

LA FINAL

Con el reclamo rechazado, Estudiantes quedó confirmado como finalista de la Copa Libertadores. Definición que se llevará a cabo el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Lectura rápida

¿Qué organismo rechazó la protesta de Flamengo? La CONMEBOL rechazó la protesta presentada por Flamengo.

¿Quiénes son los finalistas de la Copa Libertadores? Estudiantes de La Plata es el finalista confirmado tras el rechazo de la protesta.

¿Cuándo se llevará a cabo la final? La final se llevará a cabo el 28 de noviembre.

¿Por qué Flamengo presentó la protesta? Flamengo cuestionó la inclusión indebida de Marcos Rojo en la semifinal.

¿Qué decisión tomó el TAS sobre Marcos Rojo? El TAS falló a favor de Estudiantes, permitiendo que Marcos Rojo jugara el partido de vuelta.

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