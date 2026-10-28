Atlético Tucumán le gana a Platense y acaricia la final de la Copa Argentina: seguilo en vivo
El encuentro se disputa desde las 21.15, en Salta. El que gane será rival del vencedor de la otra llave: Boca - Banfield. Transmite el youtube de Cadena 3.
28/10/2026 | 22:36Redacción Cadena 3
FOTO: Atlético Tucumán y Platense se miden por Copa Argentina. (Prensa Copa Argentina)
Atlético Tucumán y Platense se enfrentan para definir al primer clasificado a la final de la Copa Argentina; el ganador aguardará por el vencedor del partido que jugarán Boca y Banfield, el 14 de noviembre en Mendoza.
"El Decano" llega con la ilusión al máximo, ya que en los cuartos de final eliminó por penales al último campeón, Independiente Rivadavia, luego de un durísimo encuentro en el que consiguió la igualdad de manera agónica.
Seguí en vivo la transmisión de Cadena 3 Argentina:
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
El gol de Atlético Tucumán
/Inicio Código Embebido/
¡Así se puso en ventaja @ATOficial! ?? https://t.co/Z3i9izO7mB— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 29, 2026
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan en la Copa Argentina?
Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán para definir al primer clasificado a la final.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este miércoles a las 19 horas.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.
¿Quiénes son los entrenadores de los equipos?
Julio César Falcioni dirige a Atlético Tucumán y Martín Palermo a Platense.
¿Cómo llegaron los equipos a esta instancia?
Atlético Tucumán eliminó a Independiente Rivadavia y Platense a Argentino de Monte Maíz en su camino a las semifinales.