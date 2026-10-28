Atlético Tucumán le gana a Platense y acaricia la final de la Copa Argentina: seguilo en vivo

Atlético Tucumán y Platense se enfrentan para definir al primer clasificado a la final de la Copa Argentina; el ganador aguardará por el vencedor del partido que jugarán Boca y Banfield, el 14 de noviembre en Mendoza.

"El Decano" llega con la ilusión al máximo, ya que en los cuartos de final eliminó por penales al último campeón, Independiente Rivadavia, luego de un durísimo encuentro en el que consiguió la igualdad de manera agónica.

Seguí en vivo la transmisión de Cadena 3 Argentina:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El gol de Atlético Tucumán

/Inicio Código Embebido/

¡Así se puso en ventaja @ATOficial! ?? https://t.co/Z3i9izO7mB — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 29, 2026

/Fin Código Embebido/

-