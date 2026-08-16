Lucas Correa y Ceci Moro, protagonistas de ReDi: “Cadena 3 demostró que está bueno estar”

FOTO: Los conductores de Viva la Radio Rosario fueron parte de la conducción del festival.

Lucas Correa y Cecilia Moro, conductores de Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, fueron parte de la conducción de ReDi 2026 y compartieron sus sensaciones después de acompañar desde el escenario una jornada que reunió a miles de familias en el Parque Urquiza.

Durante el festival, ambos tuvieron a su cargo la presentación de Pau Pau y Marcela Morelo, dos de los números centrales de una grilla que combinó propuestas destinadas a los chicos con artistas para disfrutar en familia.

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“Me parece que fue muy divertido, creo que fluyó, la pasamos bien, la gente se enganchó y Cadena 3 demostró que está bueno formar parte de estos eventos”, expresó Correa al hacer un balance de la experiencia.

El conductor destacó además la variedad de artistas que pasaron por el escenario. “Nos tocó presentar a Pau Pau, que es una banda que la está rompiendo para los más chicos, y después Marcela Morelo, que si bien le canta a los más grandes, los chicos también se enganchan con sus canciones”, señaló.

Y resumió: “Muchos sorteos, muchas bicis, muchos regalos. Una linda jornada”.

“Felices de formar parte”

Por su parte, Cecilia Moro destacó la dimensión que alcanzó ReDi y el acompañamiento de Cadena 3 durante toda la celebración.

“Felices de formar parte de este evento que es enorme aquí en la ciudad, celebrándolo y acompañando con Cadena 3”, afirmó.

La conductora remarcó especialmente el sentido de la jornada: “Por sobre todo, festejando a los más chicos en este Día de las Infancias, que es lo más importante: querer celebrarlos y decirles un feliz día”.

Entre el escenario y las transmisiones realizadas desde el estudio móvil instalado en el predio, Cadena 3 Rosario acompañó el desarrollo del festival con programación en vivo, entrevistas y recorridas por las distintas propuestas.

Moro cerró con la mirada puesta en la próxima edición: “Ahora lo que queremos es más para el año que viene. Los esperamos”.