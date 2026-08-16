Diego Dib: “Sueño que ReDi sea algo nacional; hoy es el festival gratuito más grande del país”

Diego Dib, uno de los referentes de ReDi, aseguró que la edición 2026 podría haber igualado o superado la convocatoria del año pasado y planteó el desafío de llevar en el futuro la celebración más allá de Rosario. “Sueño que sea algo nacional”, afirmó durante una entrevista en el estudio móvil de Cadena 3 instalado en el Parque Urquiza.

En medio de una jornada que reunió a miles de familias y mientras Marcela Morelo cerraba su presentación, Dib destacó la respuesta del público y el desarrollo de la organización. “Estamos muy felices con la organización, con la gente que está viniendo, con el orden, con todo lo que está pasando”, señaló.

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Aunque evitó dar una cifra definitiva de asistentes, tomó como referencia la edición anterior. “No me animo a tirar un número porque sería imprudente, pero estoy seguro de que igualamos o superamos la cifra del año pasado, que fueron entre 40 mil y 50 mil personas”, sostuvo.

También resaltó las condiciones meteorológicas que permitieron desarrollar el evento pese a una semana marcada por las lluvias. “La verdad que es un milagro el clima. Llovió toda la semana, hasta ayer; hoy paró y mañana está anunciada lluvia”, expresó.

De una cuadra de barrio Triángulo al Parque Urquiza

Dib recordó que ReDi comenzó hace nueve años como una iniciativa mucho más pequeña en barrio Triángulo, sobre calle Godoy, en el Paseo de los Patos. “Empezamos hace nueve años, cortamos una cuadra, pedimos ayuda y recaudamos lo que pudimos entre amigos”, relató.

Entre quienes participaron de aquel comienzo mencionó al exarquero Nahuel “Patón” Guzmán, Pato Vera y Fede Lande, además del acompañamiento de distintas organizaciones. El crecimiento fue rápido. “El primer año era una cuadra y el tercer año eran siete cuadras cortadas. Ahí realmente me asusté y dije: esto se nos está yendo de las manos”, recordó.

Con el paso del tiempo se incorporó la Municipalidad de Rosario y la organización pasó a desarrollarse mediante un esquema conjunto entre el sector público y el privado. “Es un logro que se nombra poco: juntar al privado con el municipio. Que trabajen en conjunto parece algo casi inalcanzable y acá sucede de una manera muy natural”, destacó.

Para Dib, ReDi ya superó ampliamente aquella primera experiencia barrial. “Hoy ReDi es una marca que jamás imaginamos. La marca va trascendiendo el tiempo y los años”, afirmó.

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La dimensión alcanzada también modificó los tiempos de preparación. Según contó, las primeras reuniones para cada edición comienzan habitualmente entre febrero y marzo.

El desafío de seguir creciendo

Con la celebración instalada por primera vez en el Parque Urquiza, Dib ya piensa en una nueva expansión para 2027. “Yo el año que viene quiero todo el parque. Quiero que esté todo el Parque Urquiza cortado, entero”, adelantó.

La idea, explicó, mantiene el espíritu con el que nació la propuesta: recuperar los espacios públicos para las infancias. “¿Dónde jugábamos nosotros cuando éramos chicos? En la plaza y en la calle. La idea es volver a la calle, que los chicos se sientan ahí, en el lugar que nos pertenece”, sostuvo.

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Incluso fue más allá al hablar sobre el futuro del evento. “Ojalá exceda Rosario. Es un ejemplo, es el festival gratuito más grande del país y yo me animo a decir de Sudamérica. Sueño que sea algo nacional”, afirmó.

De cara al próximo año, cuando ReDi cumpla una década, anticipó que los organizadores ya trabajan sobre nuevas posibilidades. “Si hace nueve años empezamos en una cuadra, cumplir los diez años... algo grande se viene seguro”, aseguró.

Dib también destacó que empresas, instituciones y organizaciones que se suman a la celebración suelen repetir su participación en las ediciones siguientes y subrayó el acompañamiento de entidades como la Cruz Roja y los excombatientes de Malvinas.

“Todos son absolutamente bienvenidos”, expresó sobre quienes quieran incorporarse a futuras ediciones.

El referente remarcó, sin embargo, que el crecimiento debe sostenerse sobre una organización segura y ordenada. “Tenemos que estar mancomunados en que la organización sea impecable. Paso firme, y si están dadas las condiciones, se sigue avanzando”, concluyó.