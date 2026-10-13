Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este martes 13 de octubre
La jornada reúne propuestas para bebés y chicos, novedades editoriales y charlas sobre educación, historia y cultura, con acceso gratuito en el Cultural Fontanarrosa.
13/10/2026 | 08:34Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La Feria del Libro Raro y Curioso reunirá joyas bibliográficas y ediciones artesanales
La agenda de este martes 13 de octubre combina presentaciones editoriales, propuestas para las infancias y encuentros sobre literatura, educación, historia y cultura. Entre las opciones hay actividades para bebés y chicos, novedades de autores y libros que abordan distintas problemáticas sociales, con entrada gratuita en el Cultural Fontanarrosa.
La jornada comenzará a las 14 con Acunar palabras, un espacio de mediación lectora para bebés y niños de hasta 3 años, con cuentos, canciones y juegos. Desde las 16 se sumarán las presentaciones de ¿Viste a Colémbolo?, una propuesta vinculada con la educación ambiental, y Palabras a Francisco, de Sandra Dellara. También se presentará Cruzar el siglo veinte, de María Elena Lucero, y habrá una actividad sobre la Guerra Civil Española desde la perspectiva del cine.
A las 17, el Espacio de Infancias recibirá Esto no es ninguna animalada, de Paola Patiño y Eva Mastrogiulio. En otros sectores del edificio se presentarán Un Cauce Infinito, del Colectivo Literario Grillo de Celofán; La pareja como espejo. Un camino de exploración, de Gisella Cazzolino, y Confines de las políticas culturales en Rosario, una publicación colectiva sobre las políticas culturales de la ciudad. También se presentará A los ojos, de Giovi Novello.
La programación continuará a las 18 con ¡Auch! Tu cuerpo habla, de Teresa Zalazar, con la participación de Juan Pablo Geretto y Laura Ré. Además, habrá un encuentro sobre lenguas, culturas y educación a partir del libro Sujetos en trance, de Thalita Camargo Angelucci. La feria funciona en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, de 13 a 21. La entrada es gratuita y se accede con un código QR personal, válido para todas las jornadas. El ingreso a cada presentación está sujeto a la capacidad de las salas.
Lectura rápida
¿Qué actividades se llevarán a cabo el 13 de octubre? Se realizarán presentaciones editoriales, propuestas para las infancias y encuentros sobre literatura, educación, historia y cultura.
¿Dónde se desarrollará el evento? En el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080.
¿Quiénes son algunos de los autores que presentarán sus obras? Sandra Dellara, María Elena Lucero, Paola Patiño y Teresa Zalazar.
¿Cuándo comenzarán las actividades? A las 14 horas, con el espacio Acunar palabras.
¿Cómo se accede a las presentaciones? La entrada es gratuita y se accede con un código QR personal, sujeto a la capacidad de las salas.