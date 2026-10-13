Feria del Libro de Rosario: qué actividades hay este martes 13 de octubre

La agenda de este martes 13 de octubre combina presentaciones editoriales, propuestas para las infancias y encuentros sobre literatura, educación, historia y cultura. Entre las opciones hay actividades para bebés y chicos, novedades de autores y libros que abordan distintas problemáticas sociales, con entrada gratuita en el Cultural Fontanarrosa.

La jornada comenzará a las 14 con Acunar palabras, un espacio de mediación lectora para bebés y niños de hasta 3 años, con cuentos, canciones y juegos. Desde las 16 se sumarán las presentaciones de ¿Viste a Colémbolo?, una propuesta vinculada con la educación ambiental, y Palabras a Francisco, de Sandra Dellara. También se presentará Cruzar el siglo veinte, de María Elena Lucero, y habrá una actividad sobre la Guerra Civil Española desde la perspectiva del cine.

A las 17, el Espacio de Infancias recibirá Esto no es ninguna animalada, de Paola Patiño y Eva Mastrogiulio. En otros sectores del edificio se presentarán Un Cauce Infinito, del Colectivo Literario Grillo de Celofán; La pareja como espejo. Un camino de exploración, de Gisella Cazzolino, y Confines de las políticas culturales en Rosario, una publicación colectiva sobre las políticas culturales de la ciudad. También se presentará A los ojos, de Giovi Novello.

La programación continuará a las 18 con ¡Auch! Tu cuerpo habla, de Teresa Zalazar, con la participación de Juan Pablo Geretto y Laura Ré. Además, habrá un encuentro sobre lenguas, culturas y educación a partir del libro Sujetos en trance, de Thalita Camargo Angelucci. La feria funciona en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080, de 13 a 21. La entrada es gratuita y se accede con un código QR personal, válido para todas las jornadas. El ingreso a cada presentación está sujeto a la capacidad de las salas.