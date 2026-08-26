Tini Stoessel enfrenta conflicto familiar por el control de sus finanzas y carrera artística

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- La artista Tini Stoessel se encuentra en medio de un conflicto familiar con su padre y exmánager Alejandro Stoessel, tras descubrir que no tiene acceso a las ganancias que ha generado a lo largo de su carrera. Este enfrentamiento surgió después de que la cantante realizara una auditoría sobre sus finanzas.

Según la información que ha circulado, Alejandro dejó de representarla hace aproximadamente tres meses, después de haber estado a su lado durante más de 15 años, a pedido de la misma Tini. El conflicto se intensificó cuando, a pocos meses de su boda con Rodrigo De Paul, la artista expresó su deseo de adquirir una casa en Estados Unidos para estar más cerca de su pareja, lo que fue rechazado por su padre, quien le mencionó que "ella ya tiene su casa en Buenos Aires".

Además, se ha informado que Tini tenía un límite de cinco mil dólares mensuales en sus tarjetas de crédito, lo que se volvió un tema de discusión cuando intentó comprar una cartera que costaba 2.500 euros.

De cuánto es el patrimonio de Tini Stoessel

La auditoría solicitada por Tini reveló que no posee participación ni control sobre las empresas que generan ingresos a partir de su imagen. Los socios mayoritarios de estas entidades son su padre, Alejandro Stoessel, y su hermano, Francisco. Entre las compañías mencionadas se encuentra QVT Management, con sede en Estados Unidos, que se encarga de gestionar la publicidad de la artista. Tini no tiene acciones ni autorización para operar las cuentas bancarias asociadas.

Se estima que su fortuna asciende a aproximadamente 70 millones de dólares a lo largo de su carrera. En particular, se indica que generó 43 millones de dólares con su gira FUTTTURA en el último año, pero solo recibió 300 mil dólares de esas ganancias.

Por otro lado, se ha informado que los futuros contratos relacionados con su música han sido negociados a través de empresas de las que Tini no tiene control, lo que implica que las ganancias de sus próximos álbumes serán percibidas por dichas compañías.

La carrera de Tini Stoessel comenzó cuando era menor de edad, desde pequeñas apariciones hasta convertirse en un fenómeno global con Violetta. Desde entonces, ha desarrollado una exitosa trayectoria musical, protagonizando giras y colaborando con diversas marcas en todo el mundo.