Del escenario al público: Cadena 3 sigue de cerca una nueva edición de Festival Bandera

FOTO: Cadena 3 sigue de cerca una nueva edición de Festival Bandera en Rosario.

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El Festival Bandera desarrolla este sábado una nueva edición en Rosario, con una programación que reúne a artistas nacionales e internacionales en escenarios distribuidos entre el estadio Gabino Sosa, del club Central Córdoba, y el predio de la estación Rosario Central Córdoba.

La propuesta musical, que convoca a públicos de distintas generaciones y localidades, combina nombres consolidados del rock argentino y latinoamericano con artistas de diferentes escenas. A medida que avanza la jornada, el movimiento en los escenarios y la respuesta de los asistentes marcan el ritmo de un festival que tiene a la música en vivo como protagonista.

A través de sus redes sociales, Cadena 3 Rosario documenta distintos momentos de la programación y recoge las voces de quienes forman parte del encuentro: desde las primeras filas frente al escenario hasta las interpretaciones más destacadas y las impresiones de los músicos después de sus presentaciones.

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?? DILLOM HIZO DELIRAR AL PÚBLICO CON “PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO” Dillom hizo cantar y saltar al público del Festival Bandera con “PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO”. El tema desató la reacción de los fanáticos durante su presentación en el estadio Gabino Sosa de Rosario. https://t.co/rxB392vMOT — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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?? DILLOM DESATÓ LOS POGOS EN EL FESTIVAL BANDERA De la mano de Dillom, el público desató los pogos durante su presentación en el Festival Bandera, en el estadio Gabino Sosa de Rosario. https://t.co/4EEfdEbek5 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Uno de los grupos que pasó por el Festival Bandera fue Aterciopelados. La banda colombiana, referente del rock latinoamericano, se presentó ante el público rosarino con un repertorio ligado a su extensa trayectoria y cerró su actuación con «Bolero Falaz», uno de sus temas más reconocidos.

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?? ATERCIOPELADOS CERRÓ CON “BOLERO FALAZ” EN EL FESTIVAL BANDERA Aterciopelados cerró su presentación en el Festival Bandera de Rosario con “Bolero Falaz”, uno de los clásicos más reconocidos de la banda colombiana. https://t.co/WqkPnqEoc1 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Tras el show, sus integrantes reflexionaron sobre el vínculo que mantienen con el público argentino y el paso del tiempo. «Hace 30 años que vinimos y vimos una generación joven», expresaron, al recordar sus primeras visitas y el recambio generacional entre sus seguidores.

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?? ATERCIOPELADOS: “HACE 30 AÑOS QUE VINIMOS Y VIMOS UNA GENERACIÓN JOVEN” Aterciopelados habló tras su presentación en el Festival Bandera de Rosario y recordó su vínculo con el público argentino. “Hace 30 años que vinimos, vimos una generación joven”, expresaron luego del show https://t.co/W6YFelyTWQ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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También fue parte de la jornada El Mató a un Policía Motorizado. La banda platense abrió su presentación con un arranque a puro rock e interpretó «Un segundo plan», en otro de los momentos registrados por Cadena 3 Rosario.

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?? “UN SEGUNDO PLAN” HIZO VIBRAR AL FESTIVAL BANDERA El Mató a un Policía Motorizado hizo sonar “Un segundo plan” en el escenario del Festival Bandera, en Rosario. El tema se sumó a una presentación que convocó al público en el estadio Gabino Sosa. https://t.co/wjtp6Ojwrm — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Marilina Bertoldi, por su parte, interpretó «Autoestima», el tema que funcionó como primer adelanto de su álbum Para quién trabajás Vol. I, publicado en 2025. Su actuación se sumó a una programación que reúne distintas vertientes del rock y la música alternativa.

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?? MARILINA BERTOLDI TOCÓ “AUTOESTIMA” EN EL FESTIVAL BANDERA Marilina Bertoldi interpretó “Autoestima” en vivo este sábado en el Festival Bandera, en Rosario. El tema fue el primer adelanto de su álbum Para quién trabajás Vol. I, publicado en 2025. https://t.co/070uqWBfSa — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Entre los momentos de tono más íntimo estuvo la presentación de Zoé Gotusso, quien interpretó «Carta para no llorar» y generó una conexión cercana con los asistentes.

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?? ZOÉ GOTUSSO EMOCIONÓ AL PÚBLICO CON “CARTA PARA NO LLORAR” Zoé Gotusso protagonizó uno de los momentos emotivos de su presentación en el Festival Bandera al interpretar “Carta para no llorar”. https://t.co/ePWqYq1pcx — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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La escena local

La programación incluye además a músicos vinculados con la escena rosarina. Carlos Vandera se presentó en el Escenario Rosario, donde comenzó su repertorio con «El negocio de la música». El músico, reconocido por su histórico vínculo profesional con Fito Páez, formó parte de las propuestas que aportan identidad local al encuentro.

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?? CARLOS VANDERA ANTICIPÓ UN POSIBLE SHOW CON FITO PÁEZ El músico rosarino Carlos Vandera se presenta en el Escenario Rosario del estadio Gabino Sosa, en el marco del Festival Bandera. https://t.co/qGt02q372O — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Otro de los momentos tuvo como protagonista a Nuestro Romance. La banda interpretó una versión de «Ciudad Mágica», el clásico de Tan Biónica, y sorprendió con una canción reconocida por el público del pop rock argentino. Su cantante Juan Amón dialogó asimismo con Cadena 3 Rosario.

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• JUAN AMÓN, DE NUESTRO ROMANCE, PRESENTE EN EL FESTIVAL BANDERA Juan Amón, cantante de Nuestro Romance, dijo presente en una nueva edición del Festival Bandera, que se realiza este sábado en el predio del Parque Estación Central Córdoba, en Rosario. https://t.co/fucwx714EN — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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El público, también protagonista

La cobertura de Cadena 3 Rosario también puso el foco en quienes llegaron al predio para disfrutar de los recitales. Desde temprano, los asistentes comenzaron a ubicarse junto al vallado para conseguir un lugar cerca de sus artistas favoritos y seguir las presentaciones desde las primeras filas.

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?? DESDE TEMPRANO, EL PÚBLICO SE UBICA JUNTO AL VALLADO PARA VER A SUS ARTISTAS FAVORITOS Desde las primeras horas del Festival Bandera, los asistentes se acercan al vallado para conseguir un lugar cerca del escenario. https://t.co/HzKEKlqVUX — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Los testimonios recogidos durante la tarde reflejaron la convocatoria del Festival Bandera más allá de Rosario. Personas de distintas localidades se acercaron para participar de la jornada, compartir la experiencia y acompañar a los músicos que integran la grilla.

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?? EL FESTIVAL BANDERA CONVOCÓ A GENTE DE DISTINTAS LOCALIDADES Personas de Rosario y de distintas localidades se hicieron presentes en el Festival Bandera, que se desarrolla en el estadio Gabino Sosa. https://t.co/omANlYAmsZ — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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En las encuestas realizadas por el medio, los asistentes contaron a quiénes esperaban ver en vivo y cuáles eran sus artistas preferidos. Las respuestas permitieron conocer las expectativas del público y la diversidad de gustos musicales que conviven en el festival.

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?? FESTIVAL BANDERA: EL PÚBLICO ELIGIÓ A SUS ARTISTAS FAVORITOS En el Festival Bandera, los asistentes contaron cuáles son sus artistas favoritos y a quiénes llegaron para ver en vivo. https://t.co/SSCJkyIBSr — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 24, 2026

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Con cuatro escenarios distribuidos entre el predio ferroviario y el estadio Gabino Sosa, el encuentro continúa su programación durante la noche. Mientras avanzan los recitales, Cadena 3 Rosario mantiene el seguimiento de la jornada a través de sus redes sociales, con imágenes de los shows, declaraciones de los protagonistas y testimonios de quienes participan de una nueva edición del Festival Bandera en la ciudad.