¿De qué murió Samuel Gelblung?

FOTO: Murió Chiche Gelblung, uno de los periodistas más influyentes y polémicos de la televisión argentina

El conductor Samuel "Chiche" Gelblung falleció este miércoles a los 82 años tras haber sido internado por un cuadro de dificultades respiratorias en lo que fue el segundo ingreso clínico en el año, ya que, en junio pasado había sido hospitalizado por una trombosis en uno de sus tobillos.

La trombosis venosa profunda se produce cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas. Puede causar dolor o hinchazón de piernas y, a veces, no hay síntomas notorios, según indica un informe de Mayo Clinic al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el mismo se especificó que las personas que pueden desarrollar una trombosis venosa profunda son las que padecen ciertas enfermedades que afectan la forma en que coagula la sangre y la trombosis venosa profunda puede ser grave porque los coágulos sanguíneos que se producen en las venas pueden soltarse.

Los coágulos pueden trasladarse a través del torrente sanguíneo y alojarse en los pulmones y, de este modo, bloquear el flujo sanguíneo (embolia pulmonar). Cuando la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar ocurren juntas, se denomina tromboembolismo venoso (VTE, por sus siglas en inglés).

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Los síntomas y cuándo consultar al médico

Entre los síntomas de la trombosis venosa profunda, se pueden incluir los siguientes:

Hinchazón de las piernas

Dolor en las piernas, calambres o dolor que suele comenzar en las pantorrillas

Cambio en el color de la piel de la pierna, como rojo o morado, según el color de tu piel

Sensación de calor en la pierna afectada

La trombosis venosa profunda puede presentarse sin provocar síntomas perceptibles, pero, si se presentan síntomas de trombosis venosa profunda se debe buscar atención médica, mientras que si la persona tiene síntomas de embolia pulmonar debe ser asistida de manera urgente.

Los signos y síntomas de advertencia de la embolia pulmonar incluyen los siguientes:

Falta de aire repentina

Dolor o molestia en el pecho que empeora cuando respiras profundo o cuando toses

Sensación de aturdimiento o mareos

Desmayos

Pulso acelerado

Respiración rápida

Tos con sangre

Hay muchas cosas que pueden aumentar el riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda. Cuantos más factores de riesgo haya presentes, más alto es el riesgo de padecer una trombosis venosa profunda. Los factores de riesgo asociados a la trombosis venosa profunda son los siguientes:

Hay muchas cosas que pueden aumentar el riesgo de sufrir una trombosis venosa profunda. Cuantos más factores de riesgo presentes, más alto es el riesgo de padecer una trombosis venosa profunda. Los factores de riesgo asociados a la trombosis venosa profunda son los siguientes:

-Edad. Tener más de 60 años aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. Sin embargo, la trombosis venosa profunda puede ocurrir a cualquier edad.

-Falta de movimiento. Cuando las piernas no se mueven durante un tiempo prolongado, los músculos de la pantorrilla no se comprimen (contraen) y las contracciones musculares ayudan a que la sangre circule. Permanecer sentado durante mucho tiempo, como cuando conduces o viajas en avión, aumenta el riesgo de padecer trombosis venosa profunda. Lo mismo ocurre con el reposo a largo plazo, que puede ser consecuencia de una hospitalización o una afección médica como la parálisis.

-Lesiones o cirugía. Las lesiones en las venas o la cirugía pueden aumentar el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos.

-Embarazo. El embarazo aumenta la presión en las venas de la pelvis y las piernas. El riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos como consecuencia del embarazo puede continuar hasta seis semanas después de que nace el bebé. Las personas con un trastorno de coagulación hereditaria corren un riesgo mayor.

-Píldoras anticonceptivas (anticonceptivos orales) o terapia de reemplazo hormonal. Ambos métodos pueden aumentar la coagulación de la sangre.

-Sobrepeso u obesidad. Tener sobrepeso aumenta la presión en las venas de la pelvis y las piernas.

-Fumar. Fumar afecta el flujo y la coagulación de la sangre, lo que puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda.

-Cáncer. Algunos cánceres aumentan las sustancias en la sangre que provocan que esta coagule. Algunos tipos de tratamiento contra el cáncer también aumentan el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos.

-Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Dado que el corazón y los pulmones de las personas con insuficiencia cardíaca no funcionan bien, los síntomas causados incluso por una pequeña embolia pulmonar son más evidentes.

-Enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa aumentan el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda.

-Antecedentes personales o familiares de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Si tú o un miembro de tu familia tuvieron una de estas afecciones o ambas, podrías correr un mayor riesgo de sufrir trombosis venosa profunda.

-Genética. Algunas personas presentan cambios en el ADN que provocan que la sangre coagule con mayor facilidad. Un ejemplo es el factor V de Leiden. Este trastorno hereditario cambia uno de los factores de coagulación de la sangre. Es posible que un trastorno hereditario no cause coágulos sanguíneos por sí solo, a menos que se combine con otros factores de riesgo.

A veces, puede formarse un coágulo sanguíneo en una vena sin ningún factor de riesgo identificable. Esto se conoce como tromboembolismo venoso no provocado.