Conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi moviliza a la Policía en Nordelta

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) - La empresaria y conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi fueron protagonistas de un nuevo episodio de tensión familiar en un barrio privado de Nordelta, partido de Tigre. Este conflicto derivó en la intervención de la Policía, personal médico y la actuación de la Fiscalía de Género local, según informaron fuentes cercanas al suceso.

De acuerdo con la información divulgada por el programa televisivo LAM (América TV), Nara interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) tras recibir un llamado y se dirigió de inmediato al domicilio de Icardi en Nordelta, donde ya se encontraban efectivos policiales y una ambulancia.

El periodista Pepe Ochoa relató que el encuentro entre ambos culminó en una fuerte discusión en la vía pública del barrio cerrado. "Mauro salió de la casa y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio", afirmó el panelista, quien añadió que un testigo intentó mediar sin éxito, lo que llevó a la llegada de varios móviles policiales y una unidad médica.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la Fiscalía de Género de Tigre intervino en una causa caratulada preliminarmente por presuntas "lesiones". En este marco, Icardi habría sido convocado a prestar declaración, aunque se negó a hacerlo, según la información proporcionada por las fuentes.

Además, Ochoa indicó que, antes de las actuaciones judiciales, la ambulancia trasladó a una de las personas involucradas a un centro médico en Dique Luján para su evaluación. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la naturaleza de las lesiones denunciadas ni sobre los hechos que provocaron el conflicto.

Nara, por su parte, prestó declaración en el marco de la investigación, acompañada por sus representantes legales, mientras la causa permanece bajo análisis de las autoridades judiciales.

Las imágenes emitidas por el programa televisivo mostraron parte de la secuencia ocurrida en Nordelta. En uno de los registros audiovisuales se escucha a Icardi afirmar: "Está conmigo. Es mi responsabilidad. Punto".

Hasta el cierre de esta edición, no existía información oficial adicional sobre el estado de los involucrados ni sobre eventuales medidas adoptadas por la Justicia en relación con el episodio.