Yamandú Orsi celebró la llegada del Papa a Uruguay: "El Río de la Plata lo precisa"

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó la visita del papa León XIV como "un regalo" para los países de la región y expresó su expectativa por la recepción que tendrá el Pontífice en la Argentina. En un breve diálogo con Cadena 3, tras la primera jornada de actividades en Montevideo, sostuvo: "Lo precisamos. El Río de la Plata lo precisa".

El mandatario habló el viernes por la noche, luego de acompañar al Santo Padre durante su recorrida por la capital uruguaya. Al finalizar las actividades, permaneció en la zona de la Plaza Independencia, donde se sacó fotografías con un pequeño grupo de personas, acompañado por su custodia.

"Es un regalo que nos hace este hombre a ustedes (Argentina) y a nosotros (Uruguay)", afirmó Orsi sobre la presencia de León XIV. El presidente extendió esa valoración a América del Sur y remarcó la necesidad de la visita, aunque no desarrolló los motivos durante el breve intercambio. Consultado por la Argentina, anticipó una convocatoria marcada por el entusiasmo de los fieles.

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La primera jornada de León XIV en Uruguay tuvo su acto de bienvenida en la Plaza Independencia, con Orsi a su lado y la participación de representantes políticos, religiosos y de la sociedad civil. La concurrencia aumentó sobre el cierre de las actividades y el mayor fervor se concentró durante el recorrido hacia la Ciudad Vieja.

El Papa caminó junto al presidente hasta la Puerta de la Ciudadela y luego continuó con las actividades previstas en el Cabildo y la Catedral Metropolitana. Durante ese trayecto, numerosos fieles se acercaron a los vallados para saludarlo y acompañar su paso.

La agenda del sábado incluyó el traslado a Paysandú para celebrar misa en el Parque París Londres y el regreso a Montevideo. Para la tarde estaba prevista una visita a Casavalle, con una actividad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, testimonios de vecinos y un momento de oración.

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Informe de Ariel Rodríguez, enviado especial de Cadena 3 a Uruguay.