Yamandú Orsi celebró la llegada del Papa a Uruguay: "El Río de la Plata lo precisa"
Tras la primera jornada de actividades en Montevideo, el presidente conversó con Cadena 3. Destacó el significado de la presencia de León XIV para Sudamérica y auguró una convocatoria masiva en la Argentina.
07/11/2026 | 10:16Redacción Cadena 3
FOTO: Yamandú Orsi recibió al papa León XIV.
-
Audio. Yamandú Orsi celebró la llegada del Papa a Uruguay: "El Río de la Plata lo precisa"
Una mañana para todos
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó la visita del papa León XIV como "un regalo" para los países de la región y expresó su expectativa por la recepción que tendrá el Pontífice en la Argentina. En un breve diálogo con Cadena 3, tras la primera jornada de actividades en Montevideo, sostuvo: "Lo precisamos. El Río de la Plata lo precisa".
El mandatario habló el viernes por la noche, luego de acompañar al Santo Padre durante su recorrida por la capital uruguaya. Al finalizar las actividades, permaneció en la zona de la Plaza Independencia, donde se sacó fotografías con un pequeño grupo de personas, acompañado por su custodia.
"Es un regalo que nos hace este hombre a ustedes (Argentina) y a nosotros (Uruguay)", afirmó Orsi sobre la presencia de León XIV. El presidente extendió esa valoración a América del Sur y remarcó la necesidad de la visita, aunque no desarrolló los motivos durante el breve intercambio. Consultado por la Argentina, anticipó una convocatoria marcada por el entusiasmo de los fieles.
/Inicio Código Embebido/
Visita histórica. Cómo estará el tiempo durante la visita del papa León XIV a Buenos Aires, Córdoba y Luján
La atención en la capital mediterránea estará puesta en el martes 10, cuando el pontífice celebrará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Todos los detalles.
/Fin Código Embebido/
La primera jornada de León XIV en Uruguay tuvo su acto de bienvenida en la Plaza Independencia, con Orsi a su lado y la participación de representantes políticos, religiosos y de la sociedad civil. La concurrencia aumentó sobre el cierre de las actividades y el mayor fervor se concentró durante el recorrido hacia la Ciudad Vieja.
El Papa caminó junto al presidente hasta la Puerta de la Ciudadela y luego continuó con las actividades previstas en el Cabildo y la Catedral Metropolitana. Durante ese trayecto, numerosos fieles se acercaron a los vallados para saludarlo y acompañar su paso.
La agenda del sábado incluyó el traslado a Paysandú para celebrar misa en el Parque París Londres y el regreso a Montevideo. Para la tarde estaba prevista una visita a Casavalle, con una actividad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, testimonios de vecinos y un momento de oración.
/Inicio Código Embebido/
Visita histórica. León XIV llegó a Paysandú para celebrar su primera misa en Uruguay ante miles de fieles
El avión partió de Montevideo a las 8.25. Por la tarde, el Pontífice visitará Casavalle, se reunirá con educadores y encabezará una vigilia para 60 mil personas en el Centenario.
/Fin Código Embebido/
Informe de Ariel Rodríguez, enviado especial de Cadena 3 a Uruguay.
Lectura rápida
¿Quién calificó la visita del Papa como un regalo? El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.
¿Qué expresó Orsi sobre la recepción del Papa en Argentina? Anticipó que será marcada por el entusiasmo de los fieles.
¿Dónde tuvo lugar el acto de bienvenida del Papa? En la Plaza Independencia de Montevideo.
¿Qué actividades realizó el Papa en su primera jornada en Uruguay? Recorrida por la ciudad y actividades en el Cabildo y la Catedral Metropolitana.
¿Qué está previsto para la agenda del sábado? Traslado a Paysandú para celebrar misa y visita a Casavalle.