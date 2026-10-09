Passerini cruzó fuerte a los inspectores de tránsito: "No vamos a permitir una extorsión"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, confirmó este viernes que el municipio y el gobierno provincial firmaron un convenio para que la Policía de Córdoba asuma la conducción de los operativos de seguridad en eventos de gran magnitud.

La medida, de carácter temporal, se aplicará en situaciones excepcionales como partidos de fútbol multitudinarios, la visita del presidente o, especialmente, la llegada del papa León XIV, prevista para la segunda semana de noviembre.

“Frente a hechos excepcionales y eventos extraordinarios, esta disposición en el control de la seguridad de la vía pública queda en conducción y en cabeza de la policía de la provincia de Córdoba”, explicó Passerini a Cadena 3.

El acuerdo ya ingresó al Concejo Deliberante y el jefe comunal espera que sea aprobado la próxima semana.

El episodio del domingo que aceleró la decisión

El convenio nació de un conflicto concreto. El domingo, durante la maratón del Sanatorio Allende —con más de 10.000 inscriptos— y la procesión de la Virgen del Rosario del Milagro, el delegado de tránsito municipal planteó condiciones para colaborar.

Según el intendente, en una llamada telefónica el sábado a la noche el funcionario “adujeron que si no estaban dadas esas condiciones, si no se adelantaban los pagos, y no había por lo menos unas veinte becas que ellos decidieran quién entraba, ellos no colaboraban”. Incluso llegó a sugerir la suspensión de la maratón y de todos los eventos.

“Claramente no era un problema económico, luego trascendió que querían cargo, que querían un montón de potestades”, afirmó Passerini. Y fue más duro: “De ninguna manera vamos a permitir una extorsión de parte de nadie, mucho menos de gente que cobra y cobra bien para hacer lo que hicieron. Eso no va a suceder más”.

El municipio rechazó de plano el planteo. Esa misma noche dispuso que 80 funcionarios y empleados de otras áreas cubrieran las tareas. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, se sumó personalmente al operativo. “Nada se suspendió, todo funcionó bien, se hizo sin hechos”, destacó el intendente. El inconveniente no trascendió de inmediato porque fue resuelto sin que el público lo notara.

“Los que cobran bien eligieron ser parte del problema”

Passerini contrastó la actitud del delegado con la de los casi 10.000 voluntarios ya inscriptos para la visita papal, que —según el cardenal Ángel Rossi— “no piden nada, solo piden colaborar”.

“Resulta que los que cobran bien, los que trabajan, los que uno da por sentado que son parte de la solución, elijan ser parte del problema. No lo vamos a permitir, y no lo permitiremos”, enfatizó.

El convenio establece que, durante el tiempo que dure el evento extraordinario, la Policía provincial dictará y definirá el rol de las áreas municipales, que quedarán a disposición. Es el mismo esquema que ya se aplica cuando llega el presidente de la Nación: las fuerzas de seguridad nacionales lideran y el resto colabora.

Sin aumento del boleto y transporte gratis el día del Papa

En otro tramo de la entrevista, Passerini ratificó que no habrá aumento de la tarifa del transporte urbano en los próximos meses. La Municipalidad absorbió el incremento de costos de las empresas por el combustible y otros insumos. Además, el día de la visita de León XIV el transporte será libre y gratuito para facilitar el traslado de los fieles.

Respecto del control de velocidad, el intendente aclaró que la avenida de Circunvalación es jurisdicción provincial y está a cargo de la Policía Caminera.

Dentro de la ciudad, el municipio mantiene cámaras y cinemómetros, y lleva adelante la campaña “Baja un Cambio”, que —según datos propios— logró reducir la siniestralidad vial. Un estudio conjunto con el Instituto de Medicina Forense reveló un dato duro: los accidentes de tránsito dejaron de ser la primera causa externa de muerte en Córdoba y fueron reemplazados por los suicidios.

Entrevista de Radioinforme 3.