El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la extirpación de un tumor maligno en el pulmón

El Vaticano informó que el papa León XIV atravesó una noche tranquila este miércoles en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado luego de la cirugía realizada el martes para extirparle un tumor maligno del pulmón. La intervención fue exitosa y no presentó complicaciones, según el comunicado oficial de la Santa Sede.

Durante la operación, los médicos le removieron el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica mínimamente invasiva vídeoasistida. Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

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El pontífice, de 71 años, despertó con normalidad tras la cirugía y, luego de un breve período de observación, regresó a su habitación en el décimo piso del nosocomio. Fuentes vaticanas señalaron que incluso solicitó la cena después de la intervención.

Detalles del procedimiento y el estado actual

La oficina de prensa de la Santa Sede había anticipado que durante la jornada se conocerían nuevos detalles sobre la evolución del sumo pontífice. El parte médico difundido el martes por la noche precisó que el procedimiento fue radical y sin contratiempos. Los especialistas dispusieron que León XIV permanezca internado para continuar con su recuperación y realizar los estudios posoperatorios correspondientes.

Por el momento, el equipo médico no informó si será necesario un tratamiento adicional debido a la naturaleza del tumor extirpado. El propio papa había anunciado el domingo que, durante una serie de controles médicos, le habían detectado un nódulo pulmonar “en fase muy temprana y bien localizado”, motivo por el cual se recomendó la intervención quirúrgica.

Incertidumbre sobre la visita a Argentina y Sudamérica

La cirugía y la confirmación del diagnóstico se produjeron a menos de un mes del viaje que León XIV tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. Aunque la visita continúa en el calendario oficial, la operación generó interrogantes sobre la posibilidad de que el pontífice pueda cumplir con el itinerario programado.

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Antes de someterse a la cirugía, el papa había dado a entender que mantenía sus planes de viajar a la región. Sin embargo, todavía no se informó si su recuperación obligará a modificar las fechas o las actividades previstas. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre eventuales cambios en la gira, mientras el sumo pontífice permanece bajo supervisión médica en Roma.