Rosario sumará sendas pintadas en la calzada para reforzar el respeto a los carteles de Pare

Rosario avanzará con un refuerzo de la señalización vial en aquellas intersecciones que ya cuentan con carteles de Pare. La nueva normativa establece que, además de la señal vertical, deberá incorporarse la palabra “PARE” pintada sobre la calzada junto con la correspondiente línea de detención.

La medida quedó formalizada con su publicación en el Boletín Oficial después de haber sido aprobada previamente por el Concejo Municipal. La iniciativa fue impulsada por la concejala socialista Alicia Pino y apunta a mejorar la visibilidad de una señal que obliga a los conductores a detener completamente la marcha antes de atravesar una intersección.

Refuerzo sobre la calzada

La disposición establece que las esquinas que actualmente tienen señalización vertical de Pare deberán sumar también una indicación horizontal. La palabra deberá pintarse en el sentido de circulación vehicular y acompañarse con una línea de detención reglamentaria, de manera de reforzar la advertencia para quienes se aproximan a la intersección.

El objetivo es que la indicación sobre el pavimento funcione como complemento del tradicional cartel octogonal, especialmente en aquellas esquinas donde la señal vertical puede pasar inadvertida, quedar parcialmente tapada o encontrarse en sectores de circulación compleja. La implementación será progresiva y no alcanzará de manera simultánea a todas las intersecciones.

Un plazo de hasta dos años

La normativa establece un plazo de hasta 24 meses para avanzar con la cobertura de las esquinas alcanzadas. Dentro de ese esquema, tendrán prioridad las intersecciones con mayor flujo vehicular y aquellas que registren antecedentes de siniestralidad vial. El punto central será conocer cuáles serán las primeras esquinas seleccionadas y qué criterios utilizará el Ejecutivo para establecer el cronograma de trabajos.

Informe de Ramiro Porchietti.