A 100 días del cierre con portones en Villa Allende: "No se han producido hechos delictivos"

El intendente de Villa Allende Pablo Cornet defendió el sistema integral de seguridad y cuestionó a los opositores politizados, mientras celebra el resultado de la medida que cerró accesos secundarios en dos barrios —Pan de Azúcar y Lomas Sur—.

Han pasado exactamente 100 días desde que se implementó el cierre de portones en dos barrios de la ciudad. La evaluación oficial es contundente: no se registraron hechos delictivos nocturnos en esos sectores. El intendente Pablo Cornet lo confirmó a Cadena 3 y defendió con firmeza tanto los resultados como la lógica detrás de la decisión.

“A los 100 días de la implementación de este sistema, la evaluación que tenemos es que no se han producido hechos delictivos durante la noche en esos sectores de Villa Allende. Esa es la evaluación que tenemos. No se han producido hechos”, afirmó Cornet.

Solo dos barrios y portones que ya no se vandalizan

La medida se había propuesto inicialmente para ocho barrios. Sin embargo, los otros seis no volvieron a solicitarla. “En algunos casos los barrios se han tranquilizado bastante. Entonces estamos expectantes a ver cómo termina esto en estos dos primeros barrios y después abordaríamos algunos de los otros barrios siempre y cuando los vecinos vuelvan a solicitarlo”, explicó el jefe comunal.

Los primeros portones fueron vandalizados. Hoy están reparados y reforzados. “Se arreglaron y se reforzaron, por lo cual también ya es más difícil que suceda lo que sucedió”, señaló.

Críticas

Sobre los cuestionamientos por la restricción a la libre circulación, respondió: “Ahí se mezclan muchas cosas. Muchos de esos vecinos estaban absolutamente politizados, son militantes de partidos políticos de distintos espacios y aprovechaban esta movida".

"A ver, se me quejaban de otra cosa y hablaban de los portones. Y después no vivían en estos barrios de los que llevaban la batuta, se cruzaban de otro barrio a hacer las manifestaciones o a hablar con la prensa”, aclaró.

El intendente marcó una distinción clara: “Uno, en definitiva, termina escuchando a aquel vecino que tiene el reclamo genuino”.

No son solo portones: un sistema integral

Frente al argumento de que cerrar accesos es una “simplificación”, Cornet explicó que los portones forman parte de un esquema más amplio.

“La gente se centra en los portones, pero en realidad es parte de un sistema integral de seguridad que se complementa con rondines de presencia de la seguridad ciudadana, una gran coordinación con la policía y cámaras de seguridad, además de los portones”, dijo.

Y agregó la lógica operativa que, según él, explica la baja de delitos: “El delincuente va donde tiene más chances que no lo agarren. Si el delincuente ve que se mete en un barrio que está monitoreado, que lo único que tiene abierto son los accesos principales… Entonces, ¿qué pasa? El delincuente no se mete donde le es difícil después escaparse”.

Cornet evitó el triunfalismo. Reconoció que en algún momento puede aparecer un hecho delictivo porque “el barrio sigue siendo un barrio”. Pero hasta ahora el resultado es el que mostró: cero hechos nocturnos en los sectores intervenidos.

Entrevista de Miguel Clariá.