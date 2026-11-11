Thiago Tirante se mide ante Alexander Schevchenko en cuartos del ATP 250 de Estocolmo

FOTO: Tirante jugará ante el ucraniano por un pasaje a las semifinales.

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) - Alexander Schevchenko derrotó a Casper Ruud en los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo, y será el rival de Thiago Tirante en los cuartos de final, que se llevarán a cabo este jueves por la mañana.

El jugador ucraniano logró la victoria ante el noruego Ruud con un marcador de 6-7 (5-7), 6-4 y 6-3 en un partido que se extendió durante 2 horas y 17 minutos en la capital suiza. Con este resultado, el número 108 del ranking ATP se enfrentará al argentino, quien ya había asegurado su lugar en los cuartos de final el martes.

Tirante debía competir contra su compatriota Tomás Etcheverry en los octavos de final, pero este se retiró a último momento debido a problemas físicos que surgieron tras su partido de primera ronda contra Max Dahlin.

Thiago Tirante, ubicado en el puesto 51 del ranking ATP, contará con tres días de descanso para prepararse para su encuentro, ya que su último partido fue el domingo, donde debutó con una victoria sobre el español Jaume Munar por 7-6 (7-3) y 6-3.