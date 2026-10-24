FOTO: Polémica por contrato de indumentaria en Unión: US$300.000 de diferencia en ofertas

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) – Una denuncia difundida en La Oral Deportiva apuntó contra la dirigencia de Unión de Santa Fe por una supuesta diferencia de US$300.000 en la negociación del próximo contrato de indumentaria deportiva del club.

Según reveló Daniel Avellaneda, los cuestionamientos giran en torno a la presunta decisión de la conducción encabezada por Luis Jorge Spahn de rechazar una propuesta internacional de US$400.000 y 16.000 camisetas para avanzar con una oferta de US$100.000 de la marca rosarina Fiume.

La elección de la firma que vestirá al equipo desde 2027 abrió una discusión interna, dado que el contrato vigente con Givova tiene vencimiento previsto para diciembre.

Los señalamientos también alcanzan al vicepresidente segundo del club, Miguel del Sel, en medio de un contexto institucional marcado por dificultades financieras y antecedentes de deudas.

Además, Avellaneda anticipó que una transferencia al exterior vinculada a la institución podría generar "mucho ruido" en el Tatengue durante los próximos días.