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Polémica por contrato de indumentaria en Unión: US$300.000 de diferencia en ofertas

La polémica involucra a la dirigencia encabezada por Luis Jorge Spahn, que habría rechazado una propuesta internacional de US$400.000 y 16.000 camisetas para avanzar con una oferta de US$100.000 de Fiume.

24/10/2026 | 14:27Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 24 octubre (NA) – Una denuncia difundida en La Oral Deportiva apuntó contra la dirigencia de Unión de Santa Fe por una supuesta diferencia de US$300.000 en la negociación del próximo contrato de indumentaria deportiva del club.

Según reveló Daniel Avellaneda, los cuestionamientos giran en torno a la presunta decisión de la conducción encabezada por Luis Jorge Spahn de rechazar una propuesta internacional de US$400.000 y 16.000 camisetas para avanzar con una oferta de US$100.000 de la marca rosarina Fiume.

La elección de la firma que vestirá al equipo desde 2027 abrió una discusión interna, dado que el contrato vigente con Givova tiene vencimiento previsto para diciembre.

Los señalamientos también alcanzan al vicepresidente segundo del club, Miguel del Sel, en medio de un contexto institucional marcado por dificultades financieras y antecedentes de deudas.

Además, Avellaneda anticipó que una transferencia al exterior vinculada a la institución podría generar "mucho ruido" en el Tatengue durante los próximos días.

Lectura rápida

¿Cuál es la denuncia contra Unión?
Se denuncia una diferencia de US$300.000 en el contrato de indumentaria.

¿Quién está involucrado en la polémica?
La dirigencia del club, encabezada por Luis Jorge Spahn.

¿Qué propuesta fue rechazada?
Se rechazó una oferta internacional de US$400.000 y 16.000 camisetas.

¿Qué oferta se aceptó?
Se avanzó con una propuesta de US$100.000 de la marca Fiume.

¿Qué otros problemas enfrenta el club?
Unión enfrenta dificultades financieras y deudas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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