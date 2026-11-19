Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – El defensor de Estudiantes de La Plata, Leandro González Pirez, compartió sus sensaciones a días de la final de la Copa Libertadores 2026, donde su equipo se enfrentará a Palmeiras de Brasil. El jugador confesó que solo pensar en el partido le genera una gran emoción, ya que le "pone la piel de gallina".

González Pirez también destacó la importancia de esta oportunidad, considerando que se trata de una revancha personal, tras haber quedado a las puertas de la final en 2024, cuando era parte de River Plate. En aquella ocasión, fue semifinalista y expresó que sentía que no volvería a tener otra oportunidad así. Por lo tanto, ahora espera que el equipo esté "con todas las luces prendidas" para el crucial encuentro.

El partido se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, a las 17:00 (hora argentina). Estudiantes busca conquistar su quinta Copa Libertadores, un logro que marcaría un hito en su historia.

La final es considerada uno de los partidos más relevantes para el club y para el defensor, quien ha manifestado que este encuentro es el "más importante" de su carrera. Los futbolistas sudamericanos sueñan con jugar una final de Libertadores, y para González Pirez, este es un momento que ha anhelado toda su vida.

El zaguero recordó que estuvo muy cerca de lograrlo con River y que esa experiencia lo motiva aún más. "Se me pone la piel de gallina", confesó, añadiendo que en aquella oportunidad sentía que "nunca más iba a tener la chance" de estar tan cerca de una final.

González Pirez, quien tuvo un paso por Estudiantes entre 2016 y 2017 y regresó al club el año pasado, expresó su deseo de que el día de la final sea "hermoso" y que el equipo pueda levantar nuevamente la Copa Libertadores. También compartió su alegría y entusiasmo por el día a día previo al partido, esperando que sea un evento memorable que los haga felices a todos.