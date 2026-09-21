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La Selección argentina Sub 19 logró un empate clave ante Venezuela y avanzó a semifinales

El equipo dirigido por Diego Placente consiguió el 1-1 en el tiempo de descuento, asegurando su lugar en las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

21/09/2026 | 17:58Redacción Cadena 3

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Facundo Jainikoski encara por izquierda en la clasificación argentina a semifinales.

FOTO: Facundo Jainikoski encara por izquierda en la clasificación argentina a semifinales.

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Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) – La Selección argentina de fútbol masculino Sub 19 alcanzó un empate crucial por 1-1 frente a Venezuela, lo que le permitió clasificarse a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El encuentro tuvo lugar en el estadio Marcelo Bielsa, donde el equipo anfitrión comenzó con un marcador en contra debido al gol del delantero Jesús González a los 26 minutos del primer tiempo. Sin embargo, el volante Ramiro Tulián, juvenil de Belgrano, logró igualar el marcador en el cuarto minuto agregado del segundo tiempo, según lo reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Este empate, conseguido en el último instante, permitió al equipo de Diego Placente ascender al segundo puesto del grupo B en los Juegos, asegurando su lugar en las semifinales, donde se enfrentará a Chile con la esperanza de obtener una medalla.

El representativo argentino atravesó una fase de grupos complicada, comenzando con una sorprendente derrota ante Paraguay por 2-1 y logrando solo un triunfo ante Uruguay, lo que lo llevó a la semifinal de los Juegos Suramericanos.

El primer gol del encuentro, que se disputó en el estadio de Newell's, se produjo a los 26 minutos del primer tiempo debido a un error defensivo del equipo argentino, que permitió a Jesús González infiltrarse entre la defensa y anotar con un remate de volea.

González aprovechó un descuido defensivo y, tras un intento fallido de achique del arquero Demian Talavera, ejecutó un potente remate que terminó cruzando la línea de gol.

Talavera tuvo un papel clave en el partido, evitando un segundo gol venezolano en el minuto 44, cuando se enfrentó a un mano a mano con el delantero Charly Vegas, logrando salvar su arco.

El equipo de Placente comenzó a buscar el empate, utilizando el juego aéreo como estrategia. A los 27 minutos del segundo tiempo, el defensor Matías Satas estuvo cerca de marcar con un cabezazo, seguido por un remate del central Fernando Closter que se fue desviado.

Finalmente, en el tercer minuto de descuento, el enganche Ramiro Tulián recibió el balón en el borde del área, se perfiló y disparó un zurdazo cruzado que dejó sin opciones al arquero Diego Ochoa, otorgando así la clasificación a la "Albiceleste".

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué logró la Selección argentina Sub 19?
Logró un empate 1-1 contra Venezuela, que le permitió clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos.

¿Quién marcó los goles del partido?
Jesús González anotó para Venezuela y Ramiro Tulián empató para Argentina en tiempo de descuento.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el estadio Marcelo Bielsa.

¿Cuál fue el impacto del empate?
El empate permitió a Argentina avanzar a las semifinales, ocupando el segundo lugar en el grupo B.

¿Contra quién jugará Argentina en semifinales?
Argentina se enfrentará a Chile en las semifinales de los Juegos Suramericanos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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