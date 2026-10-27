La Lazio se posiciona como líder en la Serie A tras vencer 6 a 2 al Sassuolo

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) - La Lazio logró una contundente victoria de 6 a 2 frente a Sassuolo en la novena fecha de la Serie A de Italia, consolidándose como líder del torneo con un total de 25 puntos. En la misma jornada, también triunfaron la Roma, que venció 4 a 2 al Cagliari, y el Como, que se impuso 3 a 1 contra Torino, destacándose la actuación de Nico Paz.

Los goles que llevaron a la victoria a la Lazio fueron anotados por Kenneth Taylor, Gustav Isaksen, Romano Mussolini, Mattia Zaccagni y Tijjani Noslin, quien anotó en dos ocasiones. Por el lado de Sassuolo, los goles fueron convertidos por Kristian Thorstvedt y Sebastiano Esposito. Así, el equipo romano se distancia 3 puntos del Inter, que suma 22 pero aún no ha disputado su partido correspondiente.

Con su victoria, la Roma alcanzó los 21 puntos, posicionándose en el tercer lugar tras su triunfo contra Cagliari, donde los goles fueron de Emmanuele Lulli, Niccolò Pisilli, Rodrigo Mora y Donyell Malen. En este encuentro, los argentinos Nahuel Molina (quien asistió en el primer gol), Matías Soulé y Santiago Castro fueron titulares. Los descuentos para Cagliari fueron anotados por Nzola y Maldini.

En el partido del Como, Nicolás Paz fue fundamental para la remontada, ya que el equipo comenzó en desventaja con un gol de Ché Adams. A falta de 9 minutos para el final, Jacobo Ramón empató el encuentro, y Paz anotó el gol de la victoria a los 42 del segundo tiempo. Martín Baturina selló el marcador a los 47 minutos. Con este triunfo, el Como llegó a los 20 puntos y se posiciona en el cuarto lugar, actualmente en zona de clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

La acción en la liga italiana continuará este martes con el partido entre Inter y Venezia desde las 14:30. Al mismo tiempo, Parma se enfrentará a Udinese y Milan jugará contra Bologna. Desde las 16:45, Monza recibirá a Napoli y Genoa hará lo propio con Juventus.