Instituto se impuso 3-1 a Talleres y lidera la Zona A del Torneo Clausura

FOTO: Instituto se quedó por 3-1 con el clásico ante Talleres de Córdoba por la décima fecha del Torneo Clausura.

Instituto logró una victoria contundente de 3-1 ante Talleres en Córdoba, en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura, consolidándose como el único líder de la Zona A. Con este triunfo, el equipo se posiciona por encima de Defensa y Justicia y otros tres clubes que lo siguen en la tabla.

Los goles de la "Gloria" se produjeron en la segunda mitad del encuentro: en el minuto 5, Cerato anotó de volea; a los 13, Fernando Alarcón desvió un tiro libre de Álex Luna; y a los 35, el arquero visitante Ezequiel Unsain marcó un autogol. Por su parte, Alexandro Maidana descontó para Talleres a los 21 minutos. En el primer tiempo, la situación se complicó para Talleres con la expulsión de Álvarez Martínez, quien vio la tarjeta roja a los 45 minutos.

En la jornada anterior, Instituto había superado 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en su estadio, mientras que Talleres había logrado un triunfo por el mismo marcador ante Unión de Santa Fe en el Mario Alberto Kempes.

Durante el primer tiempo, el recibimiento del público fue impresionante, con humo rojo y banderas, lo que generó un ambiente electrizante en el estadio. Sin embargo, la primera gran oportunidad llegó a los 37 minutos, cuando Unsain realizó una gran atajada ante un cabezazo de Matías Tissera, tras un centro de Lázaro.

Antes de que concluyera la primera mitad, el VAR intercedió en una jugada en la que Álvarez Martínez golpeó a Alarcón, lo que llevó al árbitro Darío Herrera a expulsar al jugador de Talleres y amonestar al de Instituto.

En el segundo tiempo, el partido se inclinó a favor de Instituto rápidamente. Abregú asistió a Cerato, quien, con un remate cruzado, abrió el marcador a los cinco minutos. Solo ocho minutos después, Fernando Alarcón amplió la ventaja con un desvío en un tiro libre.

Alexandro Maidana, que ingresó en la segunda mitad, respondió con un cabezazo que descontó en el marcador, pero el empate no llegó. Finalmente, Lázaro cerró el marcador con un tanto que fue autogol de Unsain, luego de una jugada que él mismo inició en la esquina del área.

De cara a la próxima fecha, Talleres enfrentará a Belgrano en el clásico cordobés, el próximo domingo a las 17 horas en el Kempes. Por su parte, Instituto viajará a Avellaneda para medirse ante Independiente el viernes 2 a las 19:15.