FOTO: Le sacó la jubilación a su abuela para ir a ver a Boca en Colombia.

Buenos Aires, 21 noviembre (NA) -- Un hincha de Boca ha generado revuelo en las redes sociales tras revelar que utilizó 2.000 dólares de la jubilación de su abuela para asistir a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, en Colombia.

El joven, originario de Misiones, compartió cómo logró ocultar a su abuela el uso del dinero que administraba, según la información de la Agencia Noticias Argentinas.

"Yo administro la jubilación de mi abuela y hubo dos meses que le dije que por algo del Estado, de la Asignación, no pudo cobrar y me vine a ver a Boca", contó durante una entrevista previa al encuentro.

Al ser interrogado sobre el monto que utilizó, mencionó que fueron "2.000 dólares". Además, aseguró que su abuela "no se va a enterar" ya que "total fue algo que pasó del Gobierno, del Estado".

Antes de finalizar la conversación, el periodista le pidió que enviara un saludo a la mujer, y el hincha aprovechó para dejarle un mensaje: "Un saludo. Espero que no lo vea. Chau, Marta. Espero que no lo veas".

La confesión tuvo lugar en la previa de la final de la Copa Sudamericana, donde Boca se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.