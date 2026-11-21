Hincha de Boca confiesa que utilizó la jubilación de su abuela para viajar a Colombia
En la antesala de la final de la Copa Sudamericana, un joven reveló que destinó dos mil dólares de la jubilación de su abuela para costear su viaje a Colombia. La historia se viralizó rápidamente en las redes sociales.
FOTO: Le sacó la jubilación a su abuela para ir a ver a Boca en Colombia.
Buenos Aires, 21 noviembre (NA) -- Un hincha de Boca ha generado revuelo en las redes sociales tras revelar que utilizó 2.000 dólares de la jubilación de su abuela para asistir a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, en Colombia.
El joven, originario de Misiones, compartió cómo logró ocultar a su abuela el uso del dinero que administraba, según la información de la Agencia Noticias Argentinas.
"Yo administro la jubilación de mi abuela y hubo dos meses que le dije que por algo del Estado, de la Asignación, no pudo cobrar y me vine a ver a Boca", contó durante una entrevista previa al encuentro.
Al ser interrogado sobre el monto que utilizó, mencionó que fueron "2.000 dólares". Además, aseguró que su abuela "no se va a enterar" ya que "total fue algo que pasó del Gobierno, del Estado".
Antes de finalizar la conversación, el periodista le pidió que enviara un saludo a la mujer, y el hincha aprovechó para dejarle un mensaje: "Un saludo. Espero que no lo vea. Chau, Marta. Espero que no lo veas".
La confesión tuvo lugar en la previa de la final de la Copa Sudamericana, donde Boca se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Lectura rápida
¿Qué hizo el hincha de Boca?
Confesó que utilizó 2.000 dólares de la jubilación de su abuela para ir a Colombia.
¿De dónde es el joven?
Es oriundo de Misiones, Argentina.
¿Cómo engañó a su abuela?
Dijo que no pudo cobrar su jubilación por un problema del Estado.
¿Qué mensaje dejó para su abuela?
Le envió un saludo y expresó que esperaba que no lo viera.
¿Dónde se llevará a cabo la final?
La final se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
[Fuente: Noticias Argentinas]