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Guido Carrillo celebra su sexto título con Estudiantes y se enfoca en la Copa Libertadores

El goleador valoró especialmente su sexto campeonato, aunque reconoció que tienen la cabeza puesta en la final de la Copa Libertadores.

12/11/2026 | 23:12Redacción Cadena 3

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Guido Carrillo abrió el marcador en un nuevo campeonato del

FOTO: Guido Carrillo abrió el marcador en un nuevo campeonato del "Pincha".

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Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) – El delantero Guido Carrillo se destacó nuevamente al ser clave en la obtención de un nuevo título para Estudiantes, levantando la Supercopa Argentina como capitán y afirmando que se trata de una copa "importante desde lo anímico para el futuro".

El atacante hizo hincapié en que el equipo que lidera está concentrado en la final de la Copa Libertadores, que se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, al afirmar: "Nos queda una final más".

Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer a Independiente Rivadavia por 3-2 en el tiempo suplementario, después de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, logrando así levantar la vigésima copa de su historia.

Este triunfo marca el sexto campeonato que el club ha conseguido en los últimos tres años, y Guido Carrillo continúa sumando logros en la historia del club que representa, el cual actualmente dirige.

El jugador expresó su satisfacción por el triunfo, señalando que "las finales hay que ganarlas", aunque matizó que no le dio mayor importancia a "lo que estaba en juego" esa noche en Córdoba.

Al analizar el partido, Carrillo consideró que el equipo había realizado un buen juego, pero lamentó una caída en el rendimiento en los últimos encuentros, algo que no deben repetir. "Supimos revertirlo y es importante desde lo anímico para lo que viene", aseguró el delantero, quien también destacó que la forma de vivir del equipo de La Plata implica sufrir hasta el último minuto.

Sobre el bajón de rendimiento, el capitán comentó que son "cosas del fútbol" y valoró que, a diferencia de otras ocasiones, el equipo se sobrepuso rápidamente y volvió a tomar la delantera con "personalidad y mentalidad".

Tras agradecer a los aficionados por el apoyo recibido y manifestar su deseo de devolver esa alegría siendo un jugador clave en las finales, el futbolista de 35 años concluyó sobre su conquista: "Obtener un título con esta camiseta es lo que siempre soñé, y ya son seis. Nos queda una final más".

El próximo desafío para todo el pueblo "Pincharrata" será en el otro lado del Río de la Plata, en Montevideo, donde disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 contra Palmeiras, el sábado 28 de noviembre a las 17:00 (hora argentina).

Lectura rápida

¿Qué título ganó Carrillo?
Ganó la Supercopa Argentina con Estudiantes.

¿Qué dijo sobre el futuro?
Comentó que el equipo está enfocado en la final de la Copa Libertadores.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Estudiantes ganó 3-2 a Independiente Rivadavia en tiempo suplementario.

¿Cuántos títulos ha ganado Estudiantes en los últimos años?
Ha ganado seis títulos en los últimos tres años.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores?
El 28 de noviembre en Montevideo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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