Franco Colapinto reflexiona sobre su desempeño en la clasificación del Gran Premio de México

Buenos Aires, 31 octubre (NA)- El piloto argentino Franco Colapinto admitió que aún no logra recuperar las sensaciones que había mostrado en anteriores fines de semana de competición, después de finalizar en el 12.º puesto de la clasificación del Gran Premio de México y quedarse a las puertas de la Q3 en el circuito Hermanos Rodríguez.

Tras la sesión, el corredor de Alpine reconoció que la falta de confianza en el tramo final de la vuelta terminó siendo determinante para su rendimiento y le impidió luchar por una mejor posición en la parrilla.

"Falta un poco. Todavía no me encuentro cómodo como antes. Hay que seguir trabajando. Pero no largamos lejos de los puntos, así que intentaremos ir para adelante," afirmó Colapinto en declaraciones a ESPN.

El argentino también señaló que el hecho de no haber participado en la primera práctica libre condicionó parte de su preparación durante el fin de semana. Colapinto cedió su monoplaza al piloto júnior Gabriele Mini, en cumplimiento de la normativa de la Fórmula 1 que exige a las escuderías otorgar rodaje a pilotos novatos en determinadas sesiones.

"Creo que me costó por no haber hecho la FP1. No ha sido una pista fácil este fin de semana. Me faltó un poco hacia el final de la vuelta, que es donde, en general, perdí la mayor cantidad de tiempo," explicó al portal Motorsport.com.

La comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, que logró avanzar a la Q3 y terminó décimo en la clasificación, volvió a poner de relieve las complicaciones que Colapinto encontró en el último sector del trazado mexicano.

"En la última parte de la vuelta tuve dificultades. Me faltó un poco de confianza ahí y hoy no pude hacerlo bien," reconoció.

Pese a no haber alcanzado la ronda definitiva de la clasificación, el piloto argentino se mostró optimista de cara a la carrera del domingo y destacó que la posición de salida todavía le permite aspirar a una remontada.

"No fue lo mejor, pero creo que lo intentamos. Ojalá mañana tengamos una mejor carrera; intentaremos ir hacia adelante. No estamos lejos de los puntos desde donde largamos, así que intentaremos hacer una buena carrera," sostuvo.

Colapinto también describió las características del circuito mexicano, uno de los escenarios más exigentes para la gestión de neumáticos debido a las elevadas temperaturas y la baja carga aerodinámica derivada de la altitud de Ciudad de México.

"Es muy complicado. Es muy fácil bloquear y es muy fácil sobrecalentar los neumáticos. No es una de las pistas más fáciles," señaló.

Aun así, el argentino confía en que la carrera pueda ofrecer oportunidades para ganar posiciones, especialmente por la larga recta que conduce a la primera curva, tradicionalmente uno de los puntos más propicios para los adelantamientos en el trazado azteca.

"Creo que hay mucho en juego. La carrera es larga, siempre hay un largo camino hasta la curva uno y creo que podemos intentarlo y, con suerte, sumar algunos puntos," concluyó.