Excursionistas se corona campeón de la Primera B Metropolitana y asegura su ascenso a la Nacional

Buenos Aires, 24 de octubre (NA) -- Excursionistas logró este sábado una de las hazañas más significativas de su historia reciente al vencer por 4-0 a Sportivo Italiano, consagrándose campeón de la Primera B Metropolitana y garantizando su ascenso a la Primera Nacional 2027.

Ante una multitud en el estadio de Pampa y Miñones, el equipo del Bajo Belgrano concretó su objetivo una fecha antes del cierre del torneo, alcanzando un total de 81 puntos, lo que le permitió asegurar matemáticamente el primer puesto del campeonato.

Los goles del encuentro fueron anotados por David Ledesma, Mariano Arango, Gabriel Tellas y Miguel López, en una actuación que evidenció el dominio que el equipo mantuvo a lo largo de la temporada.

El plantel, dirigido por Rodrigo Bilbao, realizó una campaña sólida y constante, destacándose especialmente en su fortaleza como local. En 21 partidos disputados en el Bajo Belgrano, obtuvo 15 victorias, cuatro empates y solo dos derrotas, con 44 goles a favor y 11 en contra.

En el plano individual, varios jugadores se destacaron y fueron claves en la conquista. Máximo Blanco finalizó entre los máximos goleadores del equipo con 10 tantos, mientras que William Giménez aportó ocho goles. Matías Pólvera sumó siete y Gabriel Tellas cerró la temporada con ocho anotaciones.

Este ascenso tiene un profundo significado histórico para el club, que vuelve a competir en la segunda categoría del fútbol argentino por primera vez desde 1972. El regreso a la Primera Nacional también traerá consigo el reencuentro con uno de sus rivales tradicionales, Defensores de Belgrano, reavivando un clásico de gran arraigo en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

El logro deportivo se apoya en el trabajo institucional realizado en los últimos años por la gestión del presidente Javier Méndez Cartier, quien promovió un proceso de fortalecimiento económico, modernización de la infraestructura y consolidación de las diversas disciplinas del club.

Durante su gestión, Excursionistas combinó crecimiento institucional con un firme compromiso con el desarrollo deportivo, factores que culminaron en la obtención del título y el retorno a la Primera Nacional.

La consagración marca el inicio de una nueva etapa para la entidad verdiblanca, que ahora se prepara para planificar su participación en la temporada 2027 de la Primera Nacional, enfrentando el desafío de consolidarse en una categoría más exigente y continuar el proceso de crecimiento que ha devuelto al club a uno de los lugares más destacados de su historia.