Arsenal triunfa ante Everton y alcanza a Manchester City en la cima de la Premier League

Buenos Aires, 24 octubre (NA) — Arsenal logró una victoria clave al vencer a Everton por 2-0 en su estadio, aprovechando así la derrota del Manchester City y alcanzándolo en la cima de la Premier League, en el marco de la octava fecha que se disputó este sábado.

El City sufrió una derrota ante Aston Villa por 2-1, mientras que en otros partidos de la jornada, Tottenham se impuso como visitante a Chelsea por 2-0 y Coventry cayó en casa frente a Fulham por 1-0.

En Londres, Arsenal no enfrentó grandes dificultades para imponerse a Everton, con los goles de Ezri Konsa y el brasileño Gabriel Magalhaes, logrando así llegar a la cima compartida con el Manchester City, que perdió en su visita a Aston Villa.

El equipo local, Aston Villa, se llevó el triunfo con dos goles del senegalés Nico Jackson, mientras que el City había igualado momentáneamente gracias a un gol del noruego Erling Haaland.

Con este resultado, Aston Villa sumó tres puntos importantes, alcanzando un total de 11 unidades y colocándose, al menos de forma temporal, en la séptima posición de la tabla.

Por su parte, el Coventry City perdió 1-0 ante Fulham en un duelo crucial por la parte baja de la tabla, con un gol de Oscar Bobb. Esta victoria fue fundamental para Fulham, que, con cinco puntos, se encontraba en zona de descenso, mientras que Coventry se hundió en esa posición con solo seis puntos.

Además, Chelsea cayó como local ante Tottenham por 2-0. Este encuentro marcó el primer partido sin Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue operado tras una fractura en su mandíbula sufrida en el partido anterior.

Los goles de los “Spurs” fueron anotados por Mike Penders, en contra, y Mathys Tel. Con esta derrota, Chelsea se ubicó en la cuarta posición con 13 puntos, mientras que Tottenham se encuentra en el duodécimo lugar con nueve puntos.

La jornada continuará este domingo con los partidos entre Manchester United y Bournemouth; Liverpool contra Brighton; Hull City frente a Brentford; Crystal Palace ante Newcastle; y Sunderland se medirá contra Leeds.