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Arruabarrena se muestra optimista de cara a la revancha ante Vasco da Gama en Brasil

El director técnico asumió la responsabilidad por la derrota en la Bombonera y pidió mantener la fe. Boca deberá ganar en Brasil para avanzar a la final de la Copa Sudamericana.

14/10/2026 | 07:51Redacción Cadena 3

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El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena

FOTO: El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena

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Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- Tras la derrota por 1 a 0 contra Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca Juniors, se mostró optimista respecto a la revancha en Brasil: "A la gente le digo que mantenga la ilusión. Faltan 90 minutos y somos Boca".

El entrenador buscó transmitir tranquilidad tanto al plantel como a los hinchas del club, enfatizando: "Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia".

La caída ante el conjunto brasileño significó el fin de una racha de 17 partidos oficiales sin perder para Boca, que ahora necesita triunfar en el Maracaná para acceder a la final del torneo. En su análisis del encuentro, Arruabarrena se mostró autocrítico sobre el rendimiento del equipo: "No fue nuestro mejor partido, estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta".

En relación a las ausencias por lesiones, el técnico no justificó el mal desempeño del equipo en la falta de Leandro Paredes, aunque reconoció su importancia como referente en el plantel. Arruabarrena indicó que la decisión de incluir a Williams Alarcón en el once inicial fue para fortalecer el mediocampo, mientras que la elección de Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel se debió a la intención de potenciar el juego aéreo.

Antes de viajar a Río de Janeiro para la revancha del próximo martes, Boca se medirá ante Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura, buscando sumar puntos para mantenerse en la lucha por la tabla anual.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Boca en el partido de ida?
Boca perdió 1 a 0 contra Vasco da Gama en la semifinal de la Copa Sudamericana.

¿Quién es el director técnico de Boca?
El director técnico de Boca es Rodolfo Arruabarrena.

¿Qué mensaje transmitió Arruabarrena tras la derrota?
Arruabarrena pidió a los hinchas que mantengan la ilusión, afirmando que aún quedan 90 minutos por jugar.

¿Cuántos partidos había estado invicto Boca antes de esta derrota?
Boca había estado invicto durante 17 partidos oficiales antes de perder contra Vasco da Gama.

¿Cuál es el próximo partido de Boca antes de la revancha?
Boca jugará contra Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura antes de enfrentar a Vasco da Gama.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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