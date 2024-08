Fórmula 1: Verstappen superó a la Leclerc y Antonelli se pegó en la FP1 de Monza

Max Verstappen de Red Bull Racing marcó la referencia durante la primera sesión de entrenamientos libres -FP1- del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Monza -5.973 mts.- mientras que el novato Andrera 'Kimi' Antonelli sacó las banderas rojas tras sufrir un accidente en su debut en la FP1 con Mercedes.

Antonelli no fue el único nombre nuevo que se unió a la contienda para la sesión; Franco Colapinto estaba al volante del Williams en reemplazo de Logan Sargeant en el equipo por el resto de la temporada.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for ??#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8