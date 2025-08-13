En vivo

Sociedad

Accidente en La Plata: un hombre fue hospitalizado tras un choque múltiple

El siniestro se registró en la intersección de la avenida 520 y la calle 147.

13/08/2025 | 11:39Redacción Cadena 3

FOTO: Accidente en La Plata: un hombre fue hospitalizado tras un choque múltiple

Un hombre de 53 años fue hospitalizado con politraumatismos tras un choque múltiple ocurrido este martes en la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se registró alrededor del mediodía en la intersección de la avenida 520 y la calle 147.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta y dos automóviles, uno de los cuales terminó volcado sobre la calzada. La víctima, identificada como Fabio Alberto Cazón, fue asistida en el lugar por personal del SAME y trasladada de urgencia al hospital Alejandro Korn.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de La Plata, quienes preservaron la zona a la espera de las pericias de la Policía Científica.

Se supo que el otro conductor involucrado fue identificado como Ramón Arturo Gaitán, de 69 años y, por el momento, las causas del siniestro son materia de investigación y fue caratulada como Lesiones culposas.

Lectura rápida

¿Quién fue hospitalizado tras el choque?
Un hombre de 53 años, conocido como Fabio Alberto Cazón.

¿Dónde ocurrió el accidente?
En la intersección de la avenida 520 y la calle 147 en La Plata.

¿Qué tipos de vehículos estuvieron involucrados?
Participaron una motocicleta y dos automóviles.

¿Quién más estuvo involucrado en el accidente?
El otro conductor fue identificado como Ramón Arturo Gaitán, de 69 años.

¿Cuál es el estado de investigación del caso?
Las causas del siniestro son materia de investigación, caratulada como Lesiones culposas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

