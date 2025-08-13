FOTO: Accidente en La Plata: un hombre fue hospitalizado tras un choque múltiple

Un hombre de 53 años fue hospitalizado con politraumatismos tras un choque múltiple ocurrido este martes en la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se registró alrededor del mediodía en la intersección de la avenida 520 y la calle 147.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta y dos automóviles, uno de los cuales terminó volcado sobre la calzada. La víctima, identificada como Fabio Alberto Cazón, fue asistida en el lugar por personal del SAME y trasladada de urgencia al hospital Alejandro Korn.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de La Plata, quienes preservaron la zona a la espera de las pericias de la Policía Científica.

Se supo que el otro conductor involucrado fue identificado como Ramón Arturo Gaitán, de 69 años y, por el momento, las causas del siniestro son materia de investigación y fue caratulada como Lesiones culposas.