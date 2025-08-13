Santacroce, tras reunirse con Llaryora, dijo que buscan un "justicialismo nuevo"

Un grupo de cinco gobernadores de distintos partidos políticos, incluyendo la Unión Cívica Radical, el PRO y el Partido Justicialista, ha formado un bloque federal denominado Provincias Unidas. Este nuevo espacio político busca consolidar una alternativa a la polarización actual en Argentina.

Durante un reciente encuentro en Experiencia IDEA, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la importancia del rol de los gobernadores en la "paz social" del país. Pullaro afirmó que "la paz social hoy la estamos sosteniendo y conteniendo los gobernadores" y remarcó que "los recortes que hemos tenido en los últimos 20 meses fueron mayores a los recortes que hubo en cualquier momento de la historia en la provincia de Santa Fe".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso la creación de un "espacio de sensatez" que permita salir de la polarización actual. "Tenemos que salir de los dos polos a los cuales estamos presos", expresó Llaryora, quien también anticipó que los diputados del bloque rechazarán los vetos del presidente Javier Milei en temas relacionados con el hospital Garrahan, el financiamiento universitario y las pensiones por discapacidad.

Además, hubo un encuentro que también reunió a intendentes y dirigentes del Partido Justicialista que se suman a Provincias Unidas, en un contexto donde el justicialismo en Santa Fe se encuentra "híper fragmentado". El intendente de Funes, Roly Santacroce, destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "en mi persona, la verdad que encontré el lugar que hace muchos años ya venía buscando" y subrayó la necesidad de un "justicialismo nuevo" que represente mejor a la sociedad.

Santacroce hizo énfasis en la importancia de que los gobernadores y los intendentes asuman el liderazgo del país, afirmando que "la sociedad no quiere vivir más estos extremos". Además, criticó el centralismo de Buenos Aires y la falta de recursos que reciben las provincias, señalando que "nos recortaron el 42% de la coparticipación nacional".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El intendente también se mostró a favor de un equilibrio fiscal, pero con la premisa de que "siempre hay que hacer las reformas pero con la gente adentro". En este sentido, enfatizó que "el déficit cero es con la gente adentro", subrayando la necesidad de priorizar el bienestar de la población.

La cena en Funes, donde se llevó a cabo este encuentro, reunió a varios intendentes que expresaron su descontento con los dirigentes tradicionales del justicialismo, afirmando que "no nos representan" y que buscan un cambio significativo en la política provincial.

Entrevista de Hernán Funes.