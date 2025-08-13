Intendentes y dirigentes del PJ se suman a Provincias Unidas con Llaryora

En pleno cierre de listas para las elecciones nacionales de octubre, un grupo de intendentes y dirigentes del PJ santafesino acordó su incorporación al frente federal Provincias Unidas de la mano de Martín Llaryora. El gobernador de Córdoba se quedó tras compartir Experiencia IDEA junto a Maximiliano Pullaro y cenaron en Funes con el intendente Roly Santacroce como anfitrión. Dejaron trascender que no serán parte de Unidos pero sí del frente federal y que aspiran a un "PJ renovado".

Los dirigentes se alejan de la actual conducción de un justicialismo provincial que está enmarcado en una fuerte disputa por encabezar listas con Agustín Rossi, Eduardo Toniolli, Florencia Carignano, María de los Ángeles Sacnun y hasta Roberto Mirabella con intenciones de ser candidatos. Está claro que hay lugar para todos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese contexto, Funes fue sede de un encuentro político que reunió al gobernador de Córdoba y dirigente de Hacemos, Martín Llaryora, con referentes políticos y territoriales de Santa Fe. El objetivo, según reflejaron, es "fortalecer vínculos entre ambas provincias y dar el puntapié inicial a un nuevo espacio dentro del justicialismo, abierto, moderno y cercano a la gente, que recupere su fuerza histórica y vuelva a poner a los santafesinos en el centro de las decisiones".

Los participantes "coincidieron en que es momento de reconstruir el peronismo, recuperar su mística y encender nuevamente ese sueño colectivo que siempre lo impulsó. También resaltaron la necesidad de sumar a todos los compañeros y compañeras que compartan esta mirada y de construir un futuro donde la gente vuelva a estar en el centro de cada política pública".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Participaron del encuentro Martín Llaryora; Henry Vallejos, intendente de Reconquista; Oscar Ceschi, ex director de Vialidad Provincial; Luciano Lemaire, intendente de Gobernador Crespo; Marcelo Andreichuk, intendente de San Cristóbal; Adrián Maglia, intendente de Granadero Baigorria; Luis Castellano, ex intendente de Rafaela; Danilo Capitani, ex senador departamental por San Jerónimo; Guillermo Rajmil, presidente comunal de Zavalla; Jorge Berti, intendente de Villa Constitución; Roly Santacroce, intendente de Funes; y otros referentes territoriales de distintas localidades santafesinas.

"El encuentro dejó en claro que Santa Fe y Córdoba están decididas a caminar juntas", definieron. "Lo que comenzó en Funes no fue simplemente una reunión política, sino el primer paso hacia un espacio renovado dentro del justicialismo, con vocación de liderar la agenda productiva y social de la provincia", concluyeron.