IDEA Rosario: "A la paz social la mantenemos los gobernadores"

FOTO: Pablo Javkin alentó a los empresarios a confiar en el proceso de seguridad de Rosario

En la Bolsa de Comercio de Rosario comenzó este martes una nueva edición del encuentro regional del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), con la presencia de los principales dirigentes políticos y empresarios de la región Centro.

Desde la Bolsa de Comercio, Cadena 3 es el único medio con base dentro del recinto. La apertura estuvo a cargo del empresario Lisandro Rosental y contó con un mensaje del intendente Pablo Javkin, orientado a alentar a los empresarios a confiar en el proceso de recuperación de la ciudad tras la crisis de seguridad.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) protagonizaron este martes el panel “La visión de la política”, que contó con la moderación de Javier Cervio, director ejecutivo de la entidad anfitriona.

En un contexto marcado por la incertidumbre económica y los preparativos para las elecciones legislativas de octubre, los mandatarios compartieron sus perspectivas sobre los desafíos de gobernar y la necesidad de consensos para el desarrollo regional.

Pullaro y Llaryora, figuras clave del espacio “Provincias Unidas”, destacaron la importancia de fortalecer el federalismo y promover políticas que impulsen la inversión y el empleo.

“La articulación entre las provincias y el sector privado es fundamental para generar crecimiento sostenible”, afirmó Pullaro, mientras que Llaryora subrayó: “Tenemos que trabajar en una agenda común que priorice la educación, la infraestructura y la competitividad”.

Además, el gobernador de Santa Fe dejó una frase contundente sobre el contexto nacional y el rol de los mandatarios provinciales: "A la paz social la estamos manteniendo los gobernadores". “Planteamos un espacio desde la sensatez. Hay que salir de la grieta", amplió su partenaire.

Experiencia IDEA Rosario sirvió como antesala del 61° Coloquio de IDEA, que se realizará en los próximos meses. El encuentro permitió conectar a referentes políticos, empresarios y académicos en debates sobre innovación, logística y competitividad, consolidando a Rosario como un hub de discusión estratégica.

Con la mirada puesta en octubre, las definiciones de Pullaro y Llaryora señalaron el rumbo que pretenden no solo de sus provincias, sino también de una nueva apuesta política que busca capitalizar el descontento con los polos del espectro.

El panel deja entrever un llamado a fortalecer el rol de las provincias en la toma de decisiones estratégicas, impulsando el diálogo político y la cooperación entre estados subnacionales como camino para salir de la crisis.

Más temprano, el intendente de Rosario Pablo Javkin participó de la apertura y agradeció a líderes del Cono Sur “haber venido el año pasado en el peor momento de la historia de la ciudad”. Sin nombrar a Milei, Pullaro o Llaryora (los gobernadores cierran), pidió “alinear” políticas públicas con regiones productivas.

En la agenda de debates figuraron temas clave como agroindustria, energía, minería, el complejo automotriz, infraestructura vial y portuaria, y el futuro del trabajo. Entre los oradores se destacó el presidente de Renault, Pablo Sibilla, quien expuso sobre innovación y competitividad.

FOTO: Gentileza: Tatín García

El encuentro regional en Rosario funciona también como antesala del 61° Coloquio IDEA, que se realizará en octubre en Mar del Plata. Allí, con el telón de fondo de la gira que el presidente Javier Milei prepara por cinco provincias —incluyendo Santa Fe y Córdoba)—, los gobernadores buscan mostrar sintonía y moderación en un clima político marcado por la fatiga social frente a los extremos.

FOTO: Gentileza: Tatín García

¿Hay centro?

Tras la exposición, ambos mandatarios atendieron a la prensa, en medio de la expectativa por el lanzamiento del espacio político Provincias Unidas, una nueva fuerza con aspiraciones de posicionarse desde el centro ideológico en las elecciones legislativas de octubre.

En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica y la fragmentación política, Pullaro y Llaryora apuntan a construir una alternativa de gobierno basada en consensos regionales y visión federal.

"Las provincias estamos reclamando recursos que nos corresponden y que antes venían naturalmente. Esto no altera el equilibrio fiscal", afirmó con énfasis Llaryora. Y agregó: "Nunca imaginé que tendríamos que llegar a esto después de tantas conversaciones infructuosas. Estos recursos son de los cordobeses, de los santafesinos, y tenemos la obligación de defenderlos".

Sobre la unidad de las provincias, declaró: "Provincias Unidas es una construcción valiente para un momento difícil. Somos de distintos partidos, pero pensamos en conjunto a favor de Argentina". Y agregó: "Si quieren ideas de Capital, ahí tienen los dos partidos. Si quieren pensar en el interior, tienen una sola propuesta: Provincias Unidas".

"Entiendo que la sociedad sienta que los problemas no se resuelven", reconoció a su vez el mandatario santafesino, Pullaro. "Puedo mostrar cómo me hice cargo de los problemas en mi provincia. En seguridad no estamos bien, pero estamos mejor: de 290 homicidios hace dos años en Rosario, bajamos a 90 el año pasado".

Llaryora explicó que el reclamo provincial no afecta el déficit fiscal y destacó la unidad de todos los gobernadores más allá de las diferencias partidarias. Subrayó que los recursos en disputa son vitales para obras básicas como el mantenimiento de rutas, y criticó la concentración de decisiones en Buenos Aires.

El gobernador cordobés enfatizó que Provincias Unidas representa una alternativa sensata que supera la grieta política, destacando el trabajo conjunto con el sector privado para mejorar la competitividad. Cuestionó además el trato desigual hacia el interior productivo en materias como salud y discapacidad.

Pullaro, por su parte, reconoció los desafíos pendientes, pero resaltó los avances en seguridad pública en Santa Fe, con una reducción significativa de homicidios en Rosario. Mencionó las mejoras en el sistema penitenciario y la necesidad de respaldo político en el Congreso para continuar con las transformaciones.