Cuestiones éticas se cuelan en un mundo de intereses e hiper pragmatismo

Por Sergio Berensztein

Estamos metidos en el día a día, pero aunque te parezca mentira, a pesar de la vorágine de las urgencias, de que hay que resolver cuestiones muchas veces muy básicas, sobre todo materiales, cada tanto nos enfrentamos a cuestiones que nos interpelan en nuestros valores, en nuestros principios.

Y me parece que cada tanto vale la pena tomar cierta distancia del día a día y pensar, cuestionarnos y sobre todo, fomentar algún debate, alguna conversación con nuestro entorno, con nuestra familia, porque son cosas que realmente en algunos casos son fundamentales.

Le contaba yo antes lo que está ocurriendo en Uruguay con esta cuestión de la eutanasia. ¿Qué es esto? Bueno, el derecho que tienen personas de poder acelerar el fin de sus vidas ante situaciones críticas. Esto está regulado en muchos países, en Europa es bastante común, también en algunos países asiáticos.

Tiene que ver con, sobre todo, una cuestión que día a día se vuelve más compleja y es el hecho de que, sobre todo, pero no únicamente, para adultos mayores, también gente con enfermedades terminales, hay situaciones irreversibles y muchas veces, claro, para incluso aliviar a la familia, hay personas que prefieren acelerar el fin de su vida.

La pregunta es, ¿tienen derecho a hacerlo? Bueno, ahí aparecen un montón de cuestiones éticas, religiosas. Queremos defender la vida y al mismo tiempo facilitamos para que podamos terminarla más rápidamente.

¿Qué pasa si en el medio aparece milagrosamente o no alguna droga o algún procedimiento que puede salvar una vida? Bueno, estas son las cosas que se están empezando a discutir, ya no en países desarrollados, sino en el Uruguay, que es cierto, es un país que está mejor que el promedio de la región.

Es más estable, pero tiene también otras urgencias en términos de seguridad, en materia incluso de pobreza estructural. Y sin embargo, se da a sí mismo la posibilidad de debatir estas cuestiones, como en su momento en la Argentina debatimos el divorcio o el matrimonio igualitario o cuestiones que tienen que ver precisamente con derechos de tercera o cuarta generación.

Ahora, fíjense, no es la única cuestión en materia ética o que involucra valores a las cuales nos enfrentamos. Les contaba yo antes que hay en los Estados Unidos una polémica muy fuerte porque el presidente Trump llamó a un banco, a una empresa privada y le pidió a su gerente general que eche a un empleado por criticarlo.

Bueno, ¿qué hace el banco que obviamente tiene vínculos con el gobierno? Se deja presionar por el presidente o defiende la integridad y el prestigio de una persona que hace ya décadas que es empleado de esa institución y que hasta ahora ha tenido solamente prestigio.

No solamente una ha recogido prestigio, sino que se hizo un lugar en una institución super prestigiosa y exigente como Goldman Sachs, que es el banco realmente más famoso en todo Wall Street.

Esto no es nuevo en los Estados Unidos. De hecho, Trump está teniendo actitudes similares, hecho a una funcionaria de su gobierno, de un ente autárquico, como la Oficina de Estadísticas Laborales, porque no le gustó la información que reportó este organismo. Le echó.

Hace poco, Trump lanzó una cantidad de litigios en contra de universidades de enorme prestigio, las más prestigiosas de Estados Unidos, las famosas universidades de la hiedra, la EBD, como Harvard, Pensilvania, Dartmouth, Brown, Cornell, Columbia.

Hizo juicio con la excusa de que durante todas las protestas vinculadas a la guerra en Gaza, estas universidades no protegieron a estudiantes judíos.

Bueno, muy polémico esto porque efectivamente hubo hechos de violencia en muchas de estas casas de estudio, protestas en muchos casos con contenidos antisemitas, pero más allá de eso, lo que buscaba Trump era disciplinar a instituciones que siempre han sido y siguen siendo críticas de su gestión, de su figura.

La mayoría de estas universidades están negociando acuerdos. Predominan los intereses de estas organizaciones y no los valores que defienden.

Entre estas cosas, la autarquía universitaria, son universidades privadas. Gran debate que se está armando porque, bueno, hay que defender la democracia o hay que defender la continuidad de instituciones académicas que en muchos casos tienen más de tres siglos.

Podría seguir dándole otros ejemplos. Hay uno que me parece, bueno, particularmente importante, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que está pasando en este Congreso.

Hay que defender la estabilidad fiscal, hay que defender el superávit, hay que defender la austeridad como criterio general de la administración o estamos obligados a atender la necesidad de los discapacitados, de los jubilados, de los docentes, de los empleados públicos, de los más pobres.

Estas cuestiones no son menores. A diario, nos cruzamos con debates donde se está cruzando con debates donde se mezclan cuestiones valóricas, éticas, algunas que tienen connotaciones también religiosas, con los temas del día a día y nos interpretan como seres humanos, como padres, a veces como empresarios.

A veces como, bueno, integrantes de organizaciones donde podemos tal vez dar algún tipo de opinión y aunque les parezca mentira del día a día, en esta vida loca que tenemos, estas cuestiones éticas en momentos de crisis son muy, muy importantes.

Y sobre todo nos pueden ayudar de a poquito a darnos cuenta que no hay soluciones muchas veces perfectas. Son todas subóptimas, y tenemos que convivir muchas veces con la frustración de tener que elegir lo menos malo, aunque sepamos que potencialmente esto contradice algunas de las cosas que necesitamos o queremos o nos gustaría por lo menos poder lograr.

Lo que no podemos hacer es negarlo o pretender que esto no es importante. Aún cuando nos inclinemos por alguna decisión controversial, aún cuando resignemos algún valor personal o sectorial, tenemos que saber que la decisión que tomamos seguramente va a ser crítica o criticada o seguramente es una decisión de la cual nos podemos arrepentir más adelante.