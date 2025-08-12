En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

Escenarios apocalípticos en la guerra total entre Milei y el Congreso

 

12/08/2025 | 14:14Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

  1.

    Audio. Escenarios apocalípticos en la guerra total entre Milei y el Congreso

    Ahora país

    Episodios

Pablo Sirvén Por Pablo Sirvén

Quiero alertar sobre posibles escenarios apocalípticos en la creciente tensión entre el presidente Javier Milei y el Congreso.

En una reciente reflexión sobre el clima político actual, noté que los enfrentamientos "se están dando fuerte".

Esta semana, el Congreso tendrá una agenda intensa con diversas comisiones.

La investigación sobre el tema Libra está "muy dormida", y la situación continuará con las comisiones de presupuestos y otros temas críticos, como la emergencia en ciencias y tecnología.

Lectura rápida

¿Qué se alerta en el artículo? Se alertan sobre posibles escenarios apocalípticos en la tensión entre el presidente Javier Milei y el Congreso.

¿Quién es el protagonista principal? El protagonista principal es el presidente Javier Milei.

¿Cuándo se menciona la agenda del Congreso? Se menciona que esta semana el Congreso tendrá una agenda intensa.

¿Dónde se discuten los temas críticos? Los temas críticos se discuten en el Congreso durante las comisiones.

¿Por qué se considera que la investigación sobre Libra está "dormida"? La investigación sobre el tema Libra está "muy dormida", lo que indica falta de avance.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho