Escenarios apocalípticos en la guerra total entre Milei y el Congreso
12/08/2025 | 14:14Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
-
Audio. Escenarios apocalípticos en la guerra total entre Milei y el Congreso
Ahora país
Quiero alertar sobre posibles escenarios apocalípticos en la creciente tensión entre el presidente Javier Milei y el Congreso.
En una reciente reflexión sobre el clima político actual, noté que los enfrentamientos "se están dando fuerte".
Esta semana, el Congreso tendrá una agenda intensa con diversas comisiones.
La investigación sobre el tema Libra está "muy dormida", y la situación continuará con las comisiones de presupuestos y otros temas críticos, como la emergencia en ciencias y tecnología.
Lectura rápida
¿Qué se alerta en el artículo? Se alertan sobre posibles escenarios apocalípticos en la tensión entre el presidente Javier Milei y el Congreso.
¿Quién es el protagonista principal? El protagonista principal es el presidente Javier Milei.
¿Cuándo se menciona la agenda del Congreso? Se menciona que esta semana el Congreso tendrá una agenda intensa.
¿Dónde se discuten los temas críticos? Los temas críticos se discuten en el Congreso durante las comisiones.
¿Por qué se considera que la investigación sobre Libra está "dormida"? La investigación sobre el tema Libra está "muy dormida", lo que indica falta de avance.