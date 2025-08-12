Escenarios apocalípticos en la guerra total entre Milei y el Congreso

Por Pablo Sirvén

Quiero alertar sobre posibles escenarios apocalípticos en la creciente tensión entre el presidente Javier Milei y el Congreso.

En una reciente reflexión sobre el clima político actual, noté que los enfrentamientos "se están dando fuerte".

Esta semana, el Congreso tendrá una agenda intensa con diversas comisiones.

La investigación sobre el tema Libra está "muy dormida", y la situación continuará con las comisiones de presupuestos y otros temas críticos, como la emergencia en ciencias y tecnología.