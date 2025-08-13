En vivo

Comesaña se enfrenta con Rublev por un lugar en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El argentino viene de ganarle un partido durísimo al estadounidense Opelka.

13/08/2025 | 12:43Redacción Cadena 3

FOTO: Comesaña va por el golpe en Cincinnati.

El tenista argentino Francisco Comesaña tendrá una durísima prueba este miércoles, cuando se enfrente con el ruso Andrey Rublev (9°) por los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Comesaña, que es el único argentino en carrera en el séptimo Masters 1000 de la temporada, viene de ganarle en un partido durísimo que duró más de tres horas al estadounidense Reilly Opelka por 6-7(4), 6-4 y 7-5.

Previamente, el marplatense había dejado en el camino al español Jaume Munar y al ítalo-argentino Luciano Darderi (29°).

Esta gran actuación en Cincinnati le permitirá a Comesaña quedar muy cerca del top 50, algo que conseguirá casi con total certeza en caso de avanzar a los cuartos de final.

Rublev, por su parte, está teniendo un muy flojo 2025 y busca redondear una buena gira norteamericana para encarar de la mejor manera posible la recta final del año.

El único antecedente entre ambos tenistas data de la primera ronda de Wimbledon 2024, donde Comesaña dio la gran sorpresa y se llevó el triunfo en cuatro sets.

Lectura rápida

¿Quién se enfrenta en los octavos de final? El tenista argentino Francisco Comesaña se enfrenta con el ruso Andrey Rublev.

¿Dónde se realiza el torneo? En el Masters 1000 de Cincinnati.

¿Qué resultado obtuvo Comesaña en su último partido? Ganó a Reilly Opelka en un partido que duró más de tres horas, con un marcador de 6-7(4), 6-4 y 7-5.

¿Cuál es la meta de Comesaña en este torneo? Avanzar a los cuartos de final y acercarse al top 50.

¿Qué antecedente tienen Comesaña y Rublev? Se enfrentaron en la primera ronda de Wimbledon 2024, donde Comesaña ganó.

[Fuente: Noticias Argentinas]

