Caso Kraisman: "Virginia Martínez ha sido una empleada verdaderamente fantasma"

El fiscal anticorrupción de Córdoba, Franco Mondino, decidió llevar a juicio a Guillermo Caso Kraisman, exconcejal justicialista, y a Virginia Martínez, la presunta empleada fantasma, tras un intento de defraudación al Estado. También irá al banquillo Luciana Castro, la mujer que acompañó a Kraisman a intentar sacar plata al banco.

Kraisman y Castro enfrentan cargos por intentar cobrar el sueldo de Martínez, quien no estaba empleada en la legislatura, según la denuncia.

En ese marco, el abogado defensor de Martínez, Gustavo Castellanos, expresó su sorpresa ante la determinación del fiscal: "Estamos absolutamente en disconformidad. Creemos que se ha forzado una situación para tratar de ligarla a este proceso", dijo en Cadena 3.

Castellanos señaló que hay "muchísimas pruebas argumentales" que demuestran la inocencia de su defendida y sostiene que se eludió investigar a los responsables de la legislatura que firmaron los contratos. "Virginia Martínez ha sido una empleada verdaderamente fantasma", afirma.

Además, Castellanos dijo que la vicegobernadora Myrian Prunotto debe rendir cuentas sobre la designación de Martínez. Y mencionó que "hay instrumentos públicos, decretos, que contienen falsedad" respecto a la contratación de Martínez. "Nunca firmó contrato, y debería ser parte de la investigación", sostuvo.

La vicegobernadora, al referirse a la designación, declaró que Kraisman le pidió que contratara a Martínez, lo cual ha generado interrogantes sobre el procedimiento de selección de empleados en la legislatura.

Ante la falta de respuestas al fiscal sobre estos asuntos, Castellanos concluye: "Es preocupante que no se investiguen los vínculos y la forma en que se designan estos puestos". La defensa de Martínez evalúa presentar oposición a las decisiones del fiscal.

Entrevista de Miguel Clariá.