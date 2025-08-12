Elevaron a juicio la causa contra Guillermo Kraisman por la "empleada fantasma"

El fiscal Anticorrupción de Córdoba, Franco Mondino, requirió la elevación a juicio contra Guillermo Kraisman, por tentativa de defraudación en perjuicio de la administración pública.

También contra Luciana Castro como coautora del mismo delito que Kraisman y contra Virginia Martínez –la "empleada fantasma" por considerarla como probable responsable de falso testimonio agravado.

Castro era directora de un polideportivo social municipal y fue quien acompañó al exconcejal y exfuncionario al banco para intentar por cobrar el sueldo de Martínez.

El hecho ocurrió el 16 de enero último en la sucursal de la avenida 24 de Septiembre. Kraisman y Castro intentaban cobrar 950.000 pesos que habían sido depositados a nombre de la "empleada fantasma" Virginia Martínez, quien supuestamente nunca trabajó en la Legislatura.

La atención de la cajera se despertó cuando Castro cometió un error al escribir el número de documento. Y al revisar las firmas, advirtió que no coincidían. Acto seguido, consultó a su superior y detectaron la maniobra.

Mondino indicó que Kraisman había manipulado el proceso de contratación de Martínez, llevándolo a un sistema de designación de empleados sin antecedentes verificados.

El fiscal también comentó sobre la rol de la legisladora Nadia Fernández, quien contrató a Martínez a pedido de Kraisman. Aparentemente, no hubo verificación sobre los antecedentes de la nueva empleada, planteando interrogantes sobre las prácticas dentro de la administración pública.

El abogado de Kraisman pidió un control jurisdiccional y la libertad de su cliente, mientras que el abogado de Martínez solicitó que se interrogaran a altos funcionarios de la Unicameral. Sin embargo, el fiscal decidió llevar el caso a juicio sin ampliar la investigación, decisión que ha generado controversia.

Informe de Juan Federico.