En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La joya de 15 años del Arsenal dejó tendido en el césped a Heinze en la práctica

Max Dowman, volante ofensivo, sorprende incluso en los entrenamientos. VIDEO.

12/08/2025 | 07:20Redacción Cadena 3

FOTO: Max Dowman, joya de 15 años del Arsenal de Inglaterra. (Foto NA: redes)

La joven promesa de 15 años del Arsenal de Inglaterra, Max Dowman, protagonizó un inédito momento durante un entrenamiento con el primer equipo en el que arrojó al suelo a Gabriel Heinze, histórico exdefensor argentino y miembro del cuerpo técnico de Mikel Arteta.

En una acción de juego en la práctica, el balón cayó en los pies del surgido en Newell´s Old Boys y la joya inglesa fue a disputar la pelota con la intención de recuperarla. En el forcejeo, el oriundo Chelmsford empujó al director técnico, lo tiró al césped y definió solo frente al arco para marcar un gol.

El inesperado momento sorprendió a todos los simpatizantes que disfrutaban del entrenamiento del equipo y que capturaron el momento. Varios de ellos se rieron e incluso aplaudieron el acontecimiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Quién es Max Dowman?

Max Dowman, nacido el 31 de diciembre de 2009, es una de las promesas más emocionantes que tienen “Los Gunners”. El volante ofensivo se entrena con el primer equipo desde el 2024 y este año participó en varios duelos que disputó el conjunto inglés durante la pretemporada.

Pese a su corta edad, el futbolista sumó 30 minutos en un amistoso frente al Newcastle en el que dejó muestras de su enorme calidad. Provocó el penal de la victoria de su equipo y se lo vio participativo en el juego.

Si bien habrá que esperar como se desarrolla la temporada europea, todo parecería indicar que Dowman tendrá su debut en Premier League más temprano que tarde, debido a que el entrenador, Mikel Arteta, lo considera como uno de los mayores talentos de las inferiores del cuadro londinense.

Lectura rápida

¿Quién es Max Dowman? Es una joven promesa de 15 años del Arsenal, nacido el 31 de diciembre de 2009.

¿Qué hizo en el entrenamiento? Arrojó al suelo a Gabriel Heinze durante una disputa de balón.

¿Qué opinaban los espectadores? Los simpatizantes se sorprendieron y varios se rieron y aplaudieron el momento.

¿Dónde se desarrolló el evento? En un entrenamiento del primer equipo del Arsenal en Inglaterra.

¿Qué se espera de Dowman? Se considera que tendrá su debut en Premier League pronto, según Mikel Arteta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho