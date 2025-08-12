La joya de 15 años del Arsenal dejó tendido en el césped a Heinze en la práctica

La joven promesa de 15 años del Arsenal de Inglaterra, Max Dowman, protagonizó un inédito momento durante un entrenamiento con el primer equipo en el que arrojó al suelo a Gabriel Heinze, histórico exdefensor argentino y miembro del cuerpo técnico de Mikel Arteta.

En una acción de juego en la práctica, el balón cayó en los pies del surgido en Newell´s Old Boys y la joya inglesa fue a disputar la pelota con la intención de recuperarla. En el forcejeo, el oriundo Chelmsford empujó al director técnico, lo tiró al césped y definió solo frente al arco para marcar un gol.

El inesperado momento sorprendió a todos los simpatizantes que disfrutaban del entrenamiento del equipo y que capturaron el momento. Varios de ellos se rieron e incluso aplaudieron el acontecimiento.

Max Dowman ?? Gabriel Heinze. ?? pic.twitter.com/SqrbaNfQYL — Arsenal en América (@Arsenal_America) August 11, 2025

¿Quién es Max Dowman?

Max Dowman, nacido el 31 de diciembre de 2009, es una de las promesas más emocionantes que tienen “Los Gunners”. El volante ofensivo se entrena con el primer equipo desde el 2024 y este año participó en varios duelos que disputó el conjunto inglés durante la pretemporada.

Pese a su corta edad, el futbolista sumó 30 minutos en un amistoso frente al Newcastle en el que dejó muestras de su enorme calidad. Provocó el penal de la victoria de su equipo y se lo vio participativo en el juego.

Si bien habrá que esperar como se desarrolla la temporada europea, todo parecería indicar que Dowman tendrá su debut en Premier League más temprano que tarde, debido a que el entrenador, Mikel Arteta, lo considera como uno de los mayores talentos de las inferiores del cuadro londinense.