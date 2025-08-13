Detuvieron a “Laucha” Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central

Lautaro “Laucha” Ghiselli, señalado como jefe de la barra brava de Rosario Central, fue detenido este miércoles en un departamento de Salta al 2400, en el barrio Pichincha, durante un operativo de la Policía Federal. La captura se concretó tras una investigación de la fiscal provincial Georgina Pairola, que lo vinculó a la presunta banda conocida como Los Menores.

El procedimiento fue llevado adelante por una brigada de la Policía Federal enviada desde Buenos Aires y coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la nueva “Ley Antimafia”. En el departamento donde se alojaba Ghiselli, los agentes secuestraron una camioneta Amarok, dos millones de pesos, tres teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central.

En total, se realizaron 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el barrio 7 de Septiembre —zona de origen de Los Menores—, además de operativos en la zona norte y el distrito oeste. También se ejecutaron medidas en domicilios vinculados a personas investigadas por narcotráfico.