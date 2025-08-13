Detuvieron a “Laucha” Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central
Lautaro Ghiselli fue arrestado esta mañana en el marco de 15 allanamientos simultáneos. La Policía Federal actuó por orden de la fiscal Georgina Pairola.
13/08/2025 | 12:02Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Detuvieron a “Laucha” Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central
FOTO: Detuvieron a “Laucha” Ghiselli, líder de la barra brava de Rosario Central
Lautaro “Laucha” Ghiselli, señalado como jefe de la barra brava de Rosario Central, fue detenido este miércoles en un departamento de Salta al 2400, en el barrio Pichincha, durante un operativo de la Policía Federal. La captura se concretó tras una investigación de la fiscal provincial Georgina Pairola, que lo vinculó a la presunta banda conocida como Los Menores.
El procedimiento fue llevado adelante por una brigada de la Policía Federal enviada desde Buenos Aires y coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la nueva “Ley Antimafia”. En el departamento donde se alojaba Ghiselli, los agentes secuestraron una camioneta Amarok, dos millones de pesos, tres teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central.
/Inicio Código Embebido/
Buscarán al sospechoso en Santa Fe. Ofrecen una recompensa de $25 millones para dar con un sospechoso por el crimen de "Pillín" Bracamonte
Se trata de Fernando Sebastián Vázquez, quien además es buscado en el marco de una investigación por narcotráfico.
/Fin Código Embebido/
En total, se realizaron 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el barrio 7 de Septiembre —zona de origen de Los Menores—, además de operativos en la zona norte y el distrito oeste. También se ejecutaron medidas en domicilios vinculados a personas investigadas por narcotráfico.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central.
¿Cuándo ocurrió la detención? Este miércoles.
¿Dónde fue la detención? En un departamento de Salta al 2400, en el barrio Pichincha.
¿Cómo se llevó a cabo la detención? Durante un operativo de la Policía Federal coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal.
¿Por qué fue detenido? Por su vinculación a la banda conocida como Los Menores y en el marco de la “Ley Antimafia”.