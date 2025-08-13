Visibilizar violencia en parejas: el desafío de reconocer y denunciar abusos

El caso de la condena a Claudio Contardi por violar a su esposa, Julieta Prandi, pone de manifiesto la necesidad de visibilizar la violencia, ya sea sexual o psicológica.

El licenciado en Psicología Alexis Alderete señala que “determinadas conductas de violencia pueden pasar incluso dentro de un matrimonio”.

En cuanto a la forma de detectar daños en víctimas de abusos ocurridos hace tiempo, Alderete destaca la importancia de “mantener una red de apoyo y contención” que incluya familiares y amigos. Además, menciona que “la víctima tiene una indefensión aprendida que puede dificultar su recuperación”.

El psicólogo explica que la recuperación requiere “muchísima terapia y acompañamiento”, además de romper con creencias dañinas impuestas por el victimario.

Según Alderete, es crucial aprender a identificar “las primeras señales” de abuso en una relación.

Cuando se hacen públicos estos casos, suelen motivar a otras víctimas anónimas a pedir ayuda.

Alderete observa que “las personas comienzan a poner límites y a contarlo, rompiendo la barrera de la vergüenza”.

Respecto a si estas situaciones son más comunes de lo que se piensa, Alderete señala que “es bastante común” recibir en consulta relatos de abuso, ya sea físico o psicológico.

“Estas pequeñas observaciones o conductas no deben minimizarse ya que siempre van a ir escalando”, advierte.

Alderete añade que la labor de un psicólogo va más allá de escuchar y que “hay que ayudar a la persona a hacer la denuncia, que tenga pruebas necesarias y aceptar que lo que sucede no es normal en una pareja”.

Por último, se discute la idea de las denuncias falsas. Al respecto, Alderete aclara que “existen casos de mujeres que han denunciado falsamente, pero eso no quita que violencia es violencia, sin importar el género”.

Las intervenciones oportunas y el apoyo son claves en la detección y denuncia de abusos, un aspecto que debe ser abordado sin tabúes en la sociedad.