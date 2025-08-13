Nicolás Cabré y Mariano Martínez se vuelven a unir en el escenario
A casi 25 años de compartir pantalla en “Son amores”, los actores se reúnen para un nuevo proyecto en Carlos Paz.
13/08/2025 | 09:57Redacción Cadena 3
FOTO: Nicolás Cabré y Mariano Martínez
La dupla de actores conformada por Nicolás Cabré y Mariano Martínez vuelve a unirse en un nuevo proyecto teatral, a 25 años del estreno de “Son amores”, la telenovela argentina que lanzó sus carreras a la fama.
Ambos actores resaltaron con sus carreras artísticas a lo largo de los años, e incluso coincidieron en el último proyecto teatral “Tom, Dick y Harry”, obra que Martínez protagonizó con la dirección de Cabré.
En esta ocasión, ambos actores vuelven a compartir el escenario en la próxima obra teatral “Ni media palabra”, con la producción de Miguel Pardo, quien es el padre de Rocío Pardo, pareja de Nicolás Cabré.
Durante el fin de semana, la página oficial de “Ni media palabra” compartió una promo con un enigmático: “¡EL COMPAÑERO IDEAL ya está listo para llegar!”, adelantaba la producción, junto a un video con la silueta del ex de Lali Espósito.
Según adelantó la página de Instagram del proyecto, la comedia se estrenará durante la próxima temporada de verano en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz, y contará con la dirección de Nicolás Cabré y su novia Rocío Pardo.
Hasta el momento se desconoce quién más formará parte del elenco, pero revelarán los nombres en los siguientes días.
Lectura rápida
¿Quiénes son los protagonistas de la obra?
Los protagonistas son Nicolás Cabré y Mariano Martínez.
¿Cuál es el nombre de la obra?
La obra se llama “Ni media palabra”.
¿Dónde se estrenará la obra?
Se estrenará en el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz.
¿Cuál fue el último proyecto en el que trabajaron juntos?
El último proyecto en el que trabajaron juntos fue “Tom, Dick y Harry”.
¿Cuándo se estrenará la obra?
Se estrenará durante la próxima temporada de verano.
[Fuente: Noticias Argentinas]