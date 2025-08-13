Imitador de Messi quiere ser concejal: "Uso el parecido para llegar a la gente"

En Mar del Plata, el actor y referente del humor viral, Leandro Gorri, conocido por su personaje "No Soy Messi", se postula como candidato a concejal. Gorri, quien ha ganado popularidad en redes sociales, aclaró que su intención no es usar el nombre de Messi para beneficiarse políticamente, sino aprovechar su parecido para conectar con la gente y generar sonrisas.

"No soy un imitador de él. Utilizo este parecido para llegar a la gente y sacarle una sonrisa", expresó Gorri, quien mide un metro noventa y ha acumulado más de medio millón de seguidores en sus plataformas digitales. Su personaje nació durante la pandemia, cuando un control policial lo llevó a interactuar de manera divertida con la gente que lo confundía con el astro del fútbol.

Gorri se presenta como candidato de "Sentido Común", un partido vecinal que busca abordar las necesidades de Mar del Plata sin influencias provinciales o nacionales. "Acepté sin dudarlo porque creo que hay muchas cosas que podemos hacer para que nuestra ciudad esté mejor", señaló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Respecto a su nombre de campaña, Gorri aclaró: "Nunca quise usar el nombre de Messi. Presentamos un trámite ante la justicia electoral que evaluó que el uso del apodo podría prestar a confusión, por lo que no puedo utilizar 'No Soy Messi' en la boleta".

Su trayectoria en las redes sociales ha evolucionado a tal punto que decidió dejar su trabajo como chofer de camión para dedicarse de lleno a su personaje. "Hoy nuestra vida cambió y nos dedicamos a esto pura y exclusivamente", afirmó Gorri, quien ha recorrido Argentina y hasta Ecuador con su obra de teatro.

Gorri compartió que ha tenido la oportunidad de interactuar indirectamente con Messi, quien ha firmado una camiseta que le dejó a una de sus cuñadas. "Lo que hago lo hago con respeto, y es devolverle un poco a la gente de todo lo que él hace por nosotros", destacó. Con un enfoque en la política local, enfatizó la importancia de escuchar a la gente: "La política nos rodea a todos, a los argentinos, todo el tiempo. Estamos para ayudar a la gente y sobre todo para escuchar a la gente que creo que la mayoría de los problemas tienen solución".

