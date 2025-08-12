¡Una fortuna! Cuánto cobra el guardaespaldas de Messi

Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Lionel Messi en el Inter Miami, percibe un salario anual de 3 millones de dólares, con una cláusula que le permite incrementar su sueldo en medio millón cada año si cumple con la protección del astro argentino.

Sin embargo, Cheuko no estará presente en el partido de cuartos de final de la Leagues Cup contra Tigres, tras ser sancionado por el Comité Interno de la competencia.

El contrato de Cheuko, asumido por el Inter Miami y no por Messi, fue una decisión de David Beckham, copropietario y presidente del club, quien lo contrató preocupado por el revuelo que genera la presencia del argentino en los partidos.

Cheuko, un exmiembro de los Navy Seals, acompañaba a Messi desde su etapa en Europa y se ha destacado por su estricta vigilancia, aunque su actitud ha generado controversias.

Criticado por su prepotencia y falta de tacto al alejar a aficionados, sin importar si son niños, adultos o ancianos, Cheuko ha sido cuestionado por su forma de actuar para proteger al futbolista.

En marzo, la MLS ya lo había vetado para permanecer en las líneas de banda durante los partidos, una medida que el guardaespaldas consideró problemática.

“No me quieren en el campo. Esto es extraño. En siete años que llevo con Messi trabajando en Europa, apenas tuve seis invasiones. En Estados Unidos llevamos 16 en 20 meses, tengo que estar más alerta, pero la liga no me deja estar en el terreno de juego”, declaró Cheuko en esa ocasión.

Además, ha criticado la labor de los cuerpos de seguridad en los estadios estadounidenses, afirmando: “No es mi función detener a los aficionados que invaden el campo. Esa es responsabilidad del personal de seguridad del estadio. Pero seamos honestos: la mayoría de ellos –y subrayo la mayoría, sin generalizar– no están completamente concentrados en sus deberes”.

El último incidente que llevó a su sanción ocurrió el 30 de julio, durante el partido contra Atlas.

En un encuentro cargado de intensidad, Messi protagonizó un altercado con jugadores rivales, incluido el argentino Coccaro, a quien gritó tras el partido.

Coccaro respondió: “¿Qué le voy a decir a Messi? A cualquiera le respondo, pero no a él, puede decir y hacer lo que quiera, es el mejor de la historia”.

Ambos jugadores terminaron abrazándose, pero Cheuko intervino de manera polémica, llegando a empujar a jugadores del Atlas, según denunció Matheus Doria: “Entiendo que debe hacer su trabajo para que ningún aficionado se acerque a Messi, pero no con los jugadores. Está en zonas que no tiene permitido pasar”.

Como consecuencia, el Comité Interno de la Leagues Cup suspendió a Cheuko por el resto de la competencia, lo que lo excluye del próximo encuentro contra Tigres.

Mientras tanto, Messi, quien no necesita protección de Cheuko en actividades cotidianas como ir al supermercado o al Dolphin Mall, seguirá siendo el centro de atención dentro y fuera de la cancha.

