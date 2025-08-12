El juego de las listas para distraer votos

Por Sergio Suppo

No queda nada para el cierre de listas, pero ya las viejas manías de la política están arriba de la mesa. Nos faltan los nombres de algunos candidatos. Aquí en Córdoba todavía no está claro quién va a ser el primer candidato de la Libertad Avanza, por ejemplo, que es un dato muy relevante porque se trata de la lista quizá más competitiva que tenga la elección aquí en la provincia, además de la lista del oficialismo local, que es la del peronismo.

Hay algunos datos que me gustaría adelantar porque me parece que son indicativos y les sirven a la gente que no sigue el minuto a minuto de la política para entender algunos movimientos.

Por ejemplo, ¿por qué el peronismo tiene tres listas en Córdoba? Aún siendo oficialismo, desde siempre en Córdoba, compitió por afuera del oficialismo cordobés, del peronismo de Córdoba, y del kirchnerismo.

Desde hace ya más de cuatro elecciones, el kirchnerismo tiene una lista separada del peronismo local. No va a ser la excepción ahora. Aquí también se va a anotar Fuerza Patria, que es el nuevo nombre que adoptó el kirchnerismo, y muy probablemente repita candidato, que va a ser el actual diputado nacional, Pablo Carro, como número uno. Aspiran a renovar una banca.

La novedad más importante que tiene el peronismo es que se le desgajó la hija de José Manuel de la Sota, Natalia de la Sota. El peronismo de Córdoba, durante 25 años, ha gobernado la provincia a partir de dos apellidos, De la Sota y Schiaretti.

Falleció José Manuel De la Sota y su hija no tiene un sector interno del volumen, de la preeminencia que tenía De la Sota, que era en realidad el verdadero líder del espacio, al que también perteneció en su momento y que ahora lidera, muerto De la Sota, el ex gobernador Juan Schiaretti.

Natalia de la Sota se fue aparte, va a tener una lista propia. ¿Quién la auspicia? ¿Ella sola? ¿O Sergio Massa está detrás de esta lista? Porque la relación entre Natalia de la Sota y Sergio Massa nunca fue desmentida. Es más, Natalia de la Sota estuvo en el cierre de campaña del candidato presidencial Sergio Massa.

También había estado en el cierre de campaña del candidato presidencial Alberto Fernández. Natalia de la Sota fue candidata hace cuatro años por el peronismo cordobés, encabezando la lista de diputados nacionales. Ahora se fue afuera. ¿Es una vendetta esta lista, al margen de la decisión política que con todo derecho tiene Natalia de la Sota para ejercer, es una vendetta de Sergio Massa a Juan Schiaretti? Es una pregunta que tiene una respuesta bastante factible de dar.

Al mismo tiempo, al peronismo de Córdoba le conviene mucho a algunas candidaturas que también van a formar parte de la oferta electoral del 26 de octubre.

Por ejemplo, acaba de resucitar en Córdoba la Unión del Centro Democrático (UCEDE), un partido que en otra época tuvo alguna importancia en Córdoba, el viejo partido de la familia de Alzogaray, de Adelina de Viola, en la época del menemismo, aquí en Córdoba, de Germán Cámeras. Es un partido que había quedado muy relegado, prácticamente reducido a la nada, porque además la mayoría de dirigentes después se terminó yendo al PRO.

Pero ahora la UCEDE vuelve y postula a un actual diputado de Juntos por el Cambio, Héctor "la Coneja" Baldassi, el árbitro, una persona conocida y popular precisamente por esa actividad.

¿A quién le conviene que Baldassi se vaya por afuera? Es una oferta más para desarticular la oferta que contra el peronismo de Córdoba va a ofrecer la Libertad Avanza.

Hay otra candidatura todavía más evidente de que es una candidatura para distraer votos a la Libertad Avanza, esto es al partido de Javier Milei, que es una candidatura que tiene un legislador provincial que dijo que era libertario, de hecho tiene a su cargo un partido que se llama Partido Libertario, pero que en realidad a la hora de los bifes en la legislatura de Córdoba siempre acompañó las decisiones fundamentales del peronismo de Córdoba. Spaccesi y también va a ir en la lista y va a decir Partido Libertario.

Además, Spaccesi, un legislador provincial que se identificó como libertario, también se presenta como candidato, aunque su historial sugiere una cercanía con el peronismo, lo que podría confundir a los votantes.

La división del radicalismo se suma a este panorama. Si Rodrigo de Loredo se alinea con la Libertad Avanza y Ramón Mestre lidera la lista del radicalismo, se genera una dispersión del voto que beneficia al peronismo. Esta estrategia busca debilitar la oposición y asegurar que la Libertad Avanza no obtenga los votos necesarios para competir efectivamente.

La pregunta que queda en el aire es cuánto rinden estas tácticas. La elección en Córdoba parece polarizarse, y mientras se invierte en campañas costosas, surge la inquietud sobre quién financia realmente estas iniciativas. En este juego político, las viejas maniobras resurgen, y los votantes deben estar atentos a las estrategias que buscan desviar su atención y sus votos.