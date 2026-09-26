Escribidores 2026: Un festival literario que une a escritores y cineastas en Cáceres

FOTO: Escribidores reunió en Cáceres a escritores y cineastas para debatir sobre literatura y pantallas.

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- La quinta edición de Escribidores congregó en Cáceres a escritores, cineastas, periodistas y lectores, quienes debatieron durante cuatro días sobre las interacciones entre la literatura y las pantallas. Las actividades se llevaron a cabo en el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura.

El Festival Literario de América y Europa se realizó del 23 al 26 de septiembre bajo el lema "Pantallas y Literatura". Este evento fue impulsado por la Cátedra Vargas Llosa, un proyecto de la Fundación Internacional para la Libertad, con el respaldo de la Junta de Extremadura.

La apertura del festival estuvo a cargo de David Trueba y Ray Loriga, quienes dialogaron sobre los retos y las posibilidades de adaptar novelas al cine. Loriga comentó que una película puede preservar la trama, los personajes o el sentimiento de una obra literaria, aunque no su estilo. Por su parte, Trueba se centró en las imágenes que cada lector construye en su mente durante la lectura.

La programación incluyó la participación de la escritora extremeña Inma Rubiales, quien presentó la reedición de su primera novela, Un amigo gratis, escrita a los catorce años y publicada anteriormente en Wattpad. Rubiales compartió que comenzó a escribir tras sufrir acoso escolar y reflexionó sobre temas como la autoestima, la imagen corporal y el suicidio desde una perspectiva adulta.

La Filmoteca de Extremadura proyectó La casa de Bernarda Alba, dirigida por Mario Camus, y facilitó una conversación entre el hispanista Ian Gibson y la actriz Ana Belén sobre Federico García Lorca. Además, Ramoncín y la periodista Lucía Méndez debatieron sobre la polarización social y mediática, el impacto de los algoritmos y las presiones que enfrentan los periodistas en las redes sociales.

El festival también incluyó un diálogo entre Juan del Val y Nativel Preciado sobre la autoexigencia, la desconexión y el agotamiento mental, así como una charla de Iria G. Parente y Selene M. Pascual sobre su experiencia de escritura compartida y la inclusión de personajes queer en la literatura fantástica juvenil.

La jornada final rindió homenaje a Mario Vargas Llosa, abordó debates sobre meritocracia, la memoria de Dulce Chacón y la escritura de series, concluyendo con la entrega del Premio Escribidores a la Trayectoria a Carme Riera.