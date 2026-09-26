CAOS Global presenta su innovadora instalación audiovisual en el MACBA de Buenos Aires

Buenos Aires, 26 septiembre (NA) -- CAOS Global, la organización artística internacional, independiente y anónima, presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) la instalación audiovisual analógica denominada SIGNAL 01 / ECOS. Esta obra reproduce una pieza de un minuto en loop utilizando una cinta VHS y un televisor CRT.

La propuesta busca recuperar la materialidad y fragilidad de los soportes analógicos, permitiendo explorar cómo una imagen se transforma al circular y reaparecer en diferentes contextos.

La pieza original, SIGNAL 01, fue creada por artistas de diversas disciplinas vinculados a CAOS Global. La identidad de los participantes se mantiene en segundo plano, ya que el enfoque se centra en la obra y su capacidad de generar distintas interpretaciones.

Esta obra surge como una respuesta a un mundo cada vez más inundado de desinformación y discursos polarizados, sin buscar posicionarse en un ámbito político o ideológico específico. Su objetivo es fomentar la reflexión crítica y recuperar la conciencia, celebrando la armonía que existe entre lo que nos une y lo que nos diferencia.

SIGNAL 01 no ofrece una consigna literal ni desarrolla una narración cerrada. Su temática se centra en la circulación de ideas y en cómo el sentido puede alterarse según el contexto, permitiendo compartir una misma imagen sin imponer una lectura única. La obra plantea que una señal puede desplazarse sin depender de una estructura centralizada, adquiriendo nuevos significados cada vez que aparece.

Entre el 23 y el 27 de abril de 2026, la pieza fue proyectada simultáneamente en 53 espacios de 16 ciudades, sin una sede central ni inauguración principal, circulando por museos, centros culturales y espacios independientes, construyendo una cartografía internacional durante cinco días.

La instalación se materializa a través de un televisor CRT y una cinta VHS reproducida en loop. Elementos como el mobiliario, el reproductor, el cableado y la pared empapelada son parte integral de la pieza. La obra no oculta su funcionamiento, mostrando el dispositivo que sostiene y transmite la imagen.

Su estética retro no responde a una elección meramente visual ni busca idealizar el pasado. La vuelta a lo analógico transforma la señal, ya que la cinta magnética y la pantalla de tubo aportan textura, vibración, interferencias, desgaste e inestabilidad. La imagen deja de ser un archivo digital idéntico y adquiere un cuerpo físico, vulnerable al tiempo y a la repetición.

ECOS contrapone la velocidad de la circulación digital con la lentitud mecánica del VHS. Mientras lo digital promete una reproducción inmediata y permanente, el soporte analógico introduce fricción, deterioro y posibilidad de error. Cada repetición del loop ofrece una nueva percepción de una imagen que nunca parece completamente fija.

Ubicada en un espacio de tránsito del museo, la obra aparece de manera inesperada durante el recorrido. El público puede observarla brevemente o quedarse frente a varias repeticiones. ECOS no busca reconstruir la circulación original de SIGNAL 01 ni funcionar como su registro documental, sino que explora qué queda de una imagen después de haber viajado y cómo puede reaparecer transformada.

CAOS Global es un proyecto artístico internacional, independiente y anónimo con sede en Londres, que articula una red de espacios y referentes culturales de distintas ciudades del mundo, participando en activaciones simultáneas de arte bajo una misma señal y en una misma fecha.