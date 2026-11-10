Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, Santa Fe se prepara para un día de clima cálido y soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día agradable.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de clear sky, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 15°. La humedad se sitúa en un 88%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa a medida que avance el día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste, contribuyendo a un ambiente fresco por la mañana.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima se mantenga en 15° y que la máxima alcance los 29°. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables, y no se anticipan lluvias. El viento podría variar ligeramente, pero se prevé que continúe siendo leve, lo que hará que el clima sea más agradable.

En cuanto al pronóstico extendido, el miércoles 11 de noviembre se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 29°, con moderate rain en el horizonte. El jueves 12 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 19° y 35°, con un cielo despejado. Sin embargo, el viernes 13 de noviembre se prevén lluvias moderadas nuevamente, con mínimas de 23° y máximas de 34°. El fin de semana se presentará con lluvias intensas, lo que podría afectar las actividades al aire libre.