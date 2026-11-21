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El clima hoy sábado 21 de noviembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy enEn este momento,presenta un estado de cielo con. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es de 10,000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este.Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar algunas lluvias durante el día, aunque se prevé que sean de baja intensidad. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo una buena visibilidad en la región.El pronóstico para los próximos días enindica que el domingo 22 de noviembre habrá una mínima de 17° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. El lunes 23 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 31°, también con lluvias ligeras. Para el martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 19°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 26 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras.