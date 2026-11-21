Alertas

El área deserá afectada por tormentas, algunas de ellas fuertes o localmente severas. Estas tormentas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de cielo despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 52%, y la visibilidad es de 10,000 metros. El viento sopla a 2.57 m/s desde el sur-suroeste, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy sábado 21 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. A lo largo del día, las condiciones climáticas irán cambiando, con la posibilidad de tormentas que podrían traer lluvias intensas. La humedad y el viento también jugarán un papel importante en el desarrollo de estas tormentas, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del clima.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense presentará variado. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo despejado. Para el lunes 23, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con nubes cubriendo el cielo. El martes 24, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 31°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 25, la mínima descenderá a 14° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo despejado. Finalmente, el jueves 26, se espera una mínima de 17° y una máxima de 36°, también con cielo despejado.